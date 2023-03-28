28 марта 2023

Силовики завели дело из-за убийства в пансионате Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Следственный комитет расследует убийство в медицинском пансионате Ханты-Мансийска Фото:

Следственный комитет расследует убийство в медицинском пансионате Ханты-Мансийска. Во время ссоры пенсионер толкнул другого постояльца. Он погиб, ударившись о стену. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ по ХМАО.

«В ночь на 9 марта между постояльцами медицинского пансионата произошел словесный конфликт, в ходе которого 64-летний мужчина толкнул потерпевшего в область груди, от чего последний упал и при падении ударился затылочной частью о бетонную стену. Потерпевший потерял сознание, был госпитализирован, но несмотря на оказываемую медицинскую помощь через несколько дней скончался», — сообщили в ведомстве.

Силовики возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на врачей в ХМАО. Тогда 14 января в приемном покое Мегионской горбольницы пациент, вооруженный ножницами, напал на медперсонал.

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Следственный комитет расследует убийство в медицинском пансионате Ханты-Мансийска. Во время ссоры пенсионер толкнул другого постояльца. Он погиб, ударившись о стену. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ по ХМАО. «В ночь на 9 марта между постояльцами медицинского пансионата произошел словесный конфликт, в ходе которого 64-летний мужчина толкнул потерпевшего в область груди, от чего последний упал и при падении ударился затылочной частью о бетонную стену. Потерпевший потерял сознание, был госпитализирован, но несмотря на оказываемую медицинскую помощь через несколько дней скончался», — сообщили в ведомстве. Силовики возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на врачей в ХМАО. Тогда 14 января в приемном покое Мегионской горбольницы пациент, вооруженный ножницами, напал на медперсонал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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