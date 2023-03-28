Силовики завели дело из-за убийства в пансионате Ханты-Мансийска

29 марта 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Следственный комитет расследует убийство в медицинском пансионате Ханты-Мансийска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет расследует убийство в медицинском пансионате Ханты-Мансийска. Во время ссоры пенсионер толкнул другого постояльца. Он погиб, ударившись о стену. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ по ХМАО. «В ночь на 9 марта между постояльцами медицинского пансионата произошел словесный конфликт, в ходе которого 64-летний мужчина толкнул потерпевшего в область груди, от чего последний упал и при падении ударился затылочной частью о бетонную стену. Потерпевший потерял сознание, был госпитализирован, но несмотря на оказываемую медицинскую помощь через несколько дней скончался», — сообщили в ведомстве. Силовики возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на врачей в ХМАО. Тогда 14 января в приемном покое Мегионской горбольницы пациент, вооруженный ножницами, напал на медперсонал.

Следственный комитет расследует убийство в медицинском пансионате Ханты-Мансийска. Во время ссоры пенсионер толкнул другого постояльца. Он погиб, ударившись о стену. Об этом URA.RU сообщили в СК РФ по ХМАО. «В ночь на 9 марта между постояльцами медицинского пансионата произошел словесный конфликт, в ходе которого 64-летний мужчина толкнул потерпевшего в область груди, от чего последний упал и при падении ударился затылочной частью о бетонную стену. Потерпевший потерял сознание, был госпитализирован, но несмотря на оказываемую медицинскую помощь через несколько дней скончался», — сообщили в ведомстве. Силовики возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на врачей в ХМАО. Тогда 14 января в приемном покое Мегионской горбольницы пациент, вооруженный ножницами, напал на медперсонал.