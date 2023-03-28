Пермские судьи потратят полмиллиона на обновление гардероба

Черный цвет мантии символизирует беспристрастность и подчеркивает авторитет судебной власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Краевое управление судебного департамента объявило торги на поставку мантий для судей районных и городских судов Перми и Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет около полумиллиона рублей, сообщается в техзадании. Оно опубликовано в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Поставка мантий для судей с индивидуальной подгонкой. Начальная и максимальная цена контракта — 473 600 рублей. Мантия женская — 47 штук, мантия мужская — 17 штук. Страна происхождения товара — Россия. Заказчик — управление судебного департамента Пермского края», — указано в техзадании.

В документе уточняется, что мантии должны быть изготовлены из немнущейся высококачественной ткани черного цвета, который символизирует беспристрастность судебной власти. Необходимая длина мантий — до каблуков. На декоративные металлические пуговицы нужно нанести изображение герба Российской Федерации.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермских судей отправят для оздоровления на российские курорты. Судьи, а также их семьи будут отдыхать в санаториях Краснодарского края, Калининградской области, Республики Башкортостан и Ставропольского края.