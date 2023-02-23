23 февраля 2023
22 февраля 2023

Пермских судей отправят на российские курорты для оздоровления

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , берег, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, природа, вода, лодка, пляж чайка
Пермских судей отправят отдыхать на курорты РФ Фото:

В Пермском крае закупают путевки в санатории для судей и членов их семей. Эта информация опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Поставка санаторно-курортных путевок для судей и членов их семей. Девять путевок. Начальная (и максимальная — прим. URA.RU) цена контракта: 764 380 рублей», — указано в документах.

Судьи и их семьи будут отдыхать в санаториях Краснодарского края, Калининградской области, Республики Башкортостан и Ставропольского края. Закупка прошла процедуру «Подача заявок» и переведена на этап «Работа комиссии».

О том, что власти Перми раздают сертификаты на поездки детей в оздоровительные лагеря, URA.RU писало ранее. В прикамской столице родители могут получить скидку от 30 до 100 процентов на путевки. Чтобы получить сертификат, надо выбрать лагерь, собрать документы и подать заявление в МФЦ.

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В Пермском крае закупают путевки в санатории для судей и членов их семей. Эта информация опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Поставка санаторно-курортных путевок для судей и членов их семей. Девять путевок. Начальная (и максимальная — прим. URA.RU) цена контракта: 764 380 рублей», — указано в документах. Судьи и их семьи будут отдыхать в санаториях Краснодарского края, Калининградской области, Республики Башкортостан и Ставропольского края. Закупка прошла процедуру «Подача заявок» и переведена на этап «Работа комиссии». О том, что власти Перми раздают сертификаты на поездки детей в оздоровительные лагеря, URA.RU писало ранее. В прикамской столице родители могут получить скидку от 30 до 100 процентов на путевки. Чтобы получить сертификат, надо выбрать лагерь, собрать документы и подать заявление в МФЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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