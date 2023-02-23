Пермских судей отправят на российские курорты для оздоровления

Пермских судей отправят отдыхать на курорты РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае закупают путевки в санатории для судей и членов их семей. Эта информация опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Поставка санаторно-курортных путевок для судей и членов их семей. Девять путевок. Начальная (и максимальная — прим. URA.RU) цена контракта: 764 380 рублей», — указано в документах.

Судьи и их семьи будут отдыхать в санаториях Краснодарского края, Калининградской области, Республики Башкортостан и Ставропольского края. Закупка прошла процедуру «Подача заявок» и переведена на этап «Работа комиссии».

О том, что власти Перми раздают сертификаты на поездки детей в оздоровительные лагеря, URA.RU писало ранее. В прикамской столице родители могут получить скидку от 30 до 100 процентов на путевки. Чтобы получить сертификат, надо выбрать лагерь, собрать документы и подать заявление в МФЦ.