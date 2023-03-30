Депутат Госдумы просит Генпрокурора РФ вернуть домой с СВО отца неизлечимо больного ребенка

Максим Иванов направит запрос в Генпрокуратуру РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов готовит обращение на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой оказать содействие по возврату с СВО отца неизлечимо больного ребенка. Мужчина — единственный кормилец в семье, где воспитывается 18-летний сын с паллиативным статусом (Пациенты с выявленными неизлечимыми патологиями, которые сопровождаются сильнейшими болями — прим.ред.). Такой информацией с журналистом URA.RU поделился сам Иванов.

Ранее к журналисту URA.RU обратилась жительница Асбеста (Свердловская область), которая воспитывает сына с паллиативным статусом. У мальчика стоит диагноз — детский церебральный паралич. Свердловчанка обратилась в соцзащиту Асбеста, чтобы получить ИППСУ (индивидуальная программа предоставления соцуслуг — прим.ред.) в полном объеме, но ей отказали. По словам женщины, новый список ИППСУ был скудным, именно поэтому она не стала его подписывать. Свердловчанка утверждает, что раньше всех специалистов оплачивал отец ребенка, но все изменилось, когда мужчина ушел на спецоперацию.

«Мы видели публикацию на URA.RU. Знаем о проблеме, с которой столкнулась данная семья. Готовим в Генпрокуратуру РФ запрос. Держим ситуацию на контроле», — заявил Максим Иванов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в фонде «Мы рядом» рассказали о том, что свердловчанка не работает, так как вынуждена круглосуточно ухаживать за сыном-инвалидом. Отца призвали в рамках частичной мобилизации, и сейчас он находится в зоне СВО. Отец мальчика с ДЦП помогал супруге ухаживать за сыном. Теперь же все заботы легли на плечи хрупкой женщины, которая осталась одна с неизлечимо больным ребенком.