31 марта 2023

В Челябинске женщина-водитель сбила девочку-самокатчицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самокат, электросамокат, Whoosh
Самокатчица выехала с тротуара на проезжую часть на зеленый сигнал светофора Фото:

В Челябинске девочку на электросамокате, которая передвигалась по переходу на зеленый сигнал светофора, сбила машина. ДТП произошло на перекрестке улицы Труда и Российской, за рулем была женщина. Об этом URA.RU рассказали в городской ГИБДД.

«Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 1 апреля 2023 года в 15:50 в городе Челябинске, по адресу: улица Российская, дом 128. Водитель, женщина 1999 года рождения, управляя автомобилем Чери Тиго, совершила наезд на несовершеннолетнюю, передвигающуюся на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, в ДТП пострадала девочка 2008 года рождения. Ей была оказана медицинская помощь.

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В Челябинске девочку на электросамокате, которая передвигалась по переходу на зеленый сигнал светофора, сбила машина. ДТП произошло на перекрестке улицы Труда и Российской, за рулем была женщина. Об этом URA.RU рассказали в городской ГИБДД. «Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 1 апреля 2023 года в 15:50 в городе Челябинске, по адресу: улица Российская, дом 128. Водитель, женщина 1999 года рождения, управляя автомобилем Чери Тиго, совершила наезд на несовершеннолетнюю, передвигающуюся на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, в ДТП пострадала девочка 2008 года рождения. Ей была оказана медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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