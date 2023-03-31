В Челябинске женщина-водитель сбила девочку-самокатчицу

01 апреля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Самокатчица выехала с тротуара на проезжую часть на зеленый сигнал светофора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске девочку на электросамокате, которая передвигалась по переходу на зеленый сигнал светофора, сбила машина. ДТП произошло на перекрестке улицы Труда и Российской, за рулем была женщина. Об этом URA.RU рассказали в городской ГИБДД. «Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 1 апреля 2023 года в 15:50 в городе Челябинске, по адресу: улица Российская, дом 128. Водитель, женщина 1999 года рождения, управляя автомобилем Чери Тиго, совершила наезд на несовершеннолетнюю, передвигающуюся на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, в ДТП пострадала девочка 2008 года рождения. Ей была оказана медицинская помощь.

В Челябинске девочку на электросамокате, которая передвигалась по переходу на зеленый сигнал светофора, сбила машина. ДТП произошло на перекрестке улицы Труда и Российской, за рулем была женщина. Об этом URA.RU рассказали в городской ГИБДД. «Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 1 апреля 2023 года в 15:50 в городе Челябинске, по адресу: улица Российская, дом 128. Водитель, женщина 1999 года рождения, управляя автомобилем Чери Тиго, совершила наезд на несовершеннолетнюю, передвигающуюся на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, в ДТП пострадала девочка 2008 года рождения. Ей была оказана медицинская помощь.