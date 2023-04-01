01 апреля 2023
31 марта 2023

На набережной в Челябинске станцевал трехметровый розовый медведь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, набережная реки миасс, челябинск
Ростовая кукла час танцевала для челябинцев Фото:

В Челябинске на набережной озера Смолино станцевал трехметровый розовый медведь. Видео танца разместили очевидцы в соцсетях. Владелица медведя поделилась с URA.RU подробностями выступления.

«Танцующий розовый медведь насмешил челябинцев. Огромного зверя заметили жители Ленинского района. Он танцевал на набережной озера Смолино», — рассказали в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что аниматор в костюме медведя поздравлял кого-то с днем рождения. Однако организаторы рассказали URA.RU, что решили бесплатно порадовать горожан.

«Мы просто решили устроить сюрприз для жителей нашего района и подарить отличное настроение. Зарядить позитивом на рабочую неделю», — уточнила URA.RU владелица агентства «Хочу праздник 74» Наталья Малышева.

Малышева добавила, что медведя зовут Малинка, в агентстве он появился недавно. Вес костюма составляет около 16 килограммов. В нем аниматору не жарко, однако двигаться довольно сложно. Согласно прайсу агентства, стоимость 15 минут индивидуальной программы выступления мишки Малинки стартует от трех тысяч рублей.

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В Челябинске на набережной озера Смолино станцевал трехметровый розовый медведь. Видео танца разместили очевидцы в соцсетях. Владелица медведя поделилась с URA.RU подробностями выступления. «Танцующий розовый медведь насмешил челябинцев. Огромного зверя заметили жители Ленинского района. Он танцевал на набережной озера Смолино», — рассказали в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы предположили, что аниматор в костюме медведя поздравлял кого-то с днем рождения. Однако организаторы рассказали URA.RU, что решили бесплатно порадовать горожан. «Мы просто решили устроить сюрприз для жителей нашего района и подарить отличное настроение. Зарядить позитивом на рабочую неделю», — уточнила URA.RU владелица агентства «Хочу праздник 74» Наталья Малышева. Малышева добавила, что медведя зовут Малинка, в агентстве он появился недавно. Вес костюма составляет около 16 килограммов. В нем аниматору не жарко, однако двигаться довольно сложно. Согласно прайсу агентства, стоимость 15 минут индивидуальной программы выступления мишки Малинки стартует от трех тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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