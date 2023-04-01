В Челябинске на набережной озера Смолино станцевал трехметровый розовый медведь. Видео танца разместили очевидцы в соцсетях. Владелица медведя поделилась с URA.RU подробностями выступления.
«Танцующий розовый медведь насмешил челябинцев. Огромного зверя заметили жители Ленинского района. Он танцевал на набережной озера Смолино», — рассказали в паблике «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы предположили, что аниматор в костюме медведя поздравлял кого-то с днем рождения. Однако организаторы рассказали URA.RU, что решили бесплатно порадовать горожан.
«Мы просто решили устроить сюрприз для жителей нашего района и подарить отличное настроение. Зарядить позитивом на рабочую неделю», — уточнила URA.RU владелица агентства «Хочу праздник 74» Наталья Малышева.
Малышева добавила, что медведя зовут Малинка, в агентстве он появился недавно. Вес костюма составляет около 16 килограммов. В нем аниматору не жарко, однако двигаться довольно сложно. Согласно прайсу агентства, стоимость 15 минут индивидуальной программы выступления мишки Малинки стартует от трех тысяч рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.