Тюменские предприниматели ищут новых партнеров в Индии. Фото

03 апреля 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Тюмень готова поделиться с Индией технологиями в приборостроении, жилищном строительстве и нефтегазовой отрасли Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские бизнесмены в поисках новых контрактов и партнеров по импортозамещению начали работу во всероссийской бизнес-миссии в Дели. Об этом сообщает директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева. «Большая российская делегация, больше сотни бизнесменов, в составе — три тюменских предпринимателя. Это представители компаний, связанных с приборостроением, жилищным строительством, нефтегазовыми технологиями. Работать предстоит пять дней», — сообщила URA.RU Ульянцева. В рамках бизнес-миссии пройдет большой деловой форум, посещение промышленных зон и переговоры в формате b2b. Больше всего интереса вызывает сотрудничество в области фармацевтики, химической и легкой промышленности, а так же в сфере IT. «Индия бесценный партнер и в плане фармпрома, и в плане пошива одежды. Если удастся закрепиться и найти партнеров в Дели, наше импортозамещение получит мощный новый импульс», — пояснил URA.RU источник в тюменском бизнес-сообществе. Ранее агентство сообщало, что тюменский бизнес уделяет все больше внимания поиску партнеров на Востоке. В ближайшие дни экспортеры из Тюменской области отправятся на переговоры с международным бизнес-хабом в ОАЭ.

Тюменские бизнесмены в поисках новых контрактов и партнеров по импортозамещению начали работу во всероссийской бизнес-миссии в Дели. Об этом сообщает директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева. «Большая российская делегация, больше сотни бизнесменов, в составе — три тюменских предпринимателя. Это представители компаний, связанных с приборостроением, жилищным строительством, нефтегазовыми технологиями. Работать предстоит пять дней», — сообщила URA.RU Ульянцева. В рамках бизнес-миссии пройдет большой деловой форум, посещение промышленных зон и переговоры в формате b2b. Больше всего интереса вызывает сотрудничество в области фармацевтики, химической и легкой промышленности, а так же в сфере IT. «Индия бесценный партнер и в плане фармпрома, и в плане пошива одежды. Если удастся закрепиться и найти партнеров в Дели, наше импортозамещение получит мощный новый импульс», — пояснил URA.RU источник в тюменском бизнес-сообществе. Ранее агентство сообщало, что тюменский бизнес уделяет все больше внимания поиску партнеров на Востоке. В ближайшие дни экспортеры из Тюменской области отправятся на переговоры с международным бизнес-хабом в ОАЭ.