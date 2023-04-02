02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Тюменские предприниматели ищут новых партнеров в Индии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень готова поделиться с Индией технологиями в приборостроении, жилищном строительстве и нефтегазовой отрасли Фото:

Тюменские бизнесмены в поисках новых контрактов и партнеров по импортозамещению начали работу во всероссийской бизнес-миссии в Дели. Об этом сообщает директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева.

«Большая российская делегация, больше сотни бизнесменов, в составе — три тюменских предпринимателя. Это представители компаний, связанных с приборостроением, жилищным строительством, нефтегазовыми технологиями. Работать предстоит пять дней», — сообщила URA.RU Ульянцева.

В рамках бизнес-миссии пройдет большой деловой форум, посещение промышленных зон и переговоры в формате b2b. Больше всего интереса вызывает сотрудничество в области фармацевтики, химической и легкой промышленности, а так же в сфере IT. «Индия бесценный партнер и в плане фармпрома, и в плане пошива одежды. Если удастся закрепиться и найти партнеров в Дели, наше импортозамещение получит мощный новый импульс», — пояснил URA.RU источник в тюменском бизнес-сообществе.

Ранее агентство сообщало, что тюменский бизнес уделяет все больше внимания поиску партнеров на Востоке. В ближайшие дни экспортеры из Тюменской области отправятся на переговоры с международным бизнес-хабом в ОАЭ.

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Тюменские бизнесмены в поисках новых контрактов и партнеров по импортозамещению начали работу во всероссийской бизнес-миссии в Дели. Об этом сообщает директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерина Ульянцева. «Большая российская делегация, больше сотни бизнесменов, в составе — три тюменских предпринимателя. Это представители компаний, связанных с приборостроением, жилищным строительством, нефтегазовыми технологиями. Работать предстоит пять дней», — сообщила URA.RU Ульянцева. В рамках бизнес-миссии пройдет большой деловой форум, посещение промышленных зон и переговоры в формате b2b. Больше всего интереса вызывает сотрудничество в области фармацевтики, химической и легкой промышленности, а так же в сфере IT. «Индия бесценный партнер и в плане фармпрома, и в плане пошива одежды. Если удастся закрепиться и найти партнеров в Дели, наше импортозамещение получит мощный новый импульс», — пояснил URA.RU источник в тюменском бизнес-сообществе. Ранее агентство сообщало, что тюменский бизнес уделяет все больше внимания поиску партнеров на Востоке. В ближайшие дни экспортеры из Тюменской области отправятся на переговоры с международным бизнес-хабом в ОАЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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