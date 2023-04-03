03 апреля 2023

Глава города в ХМАО вышла из-под контроля теневого мэра. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, политик, чиновник, бизнесмен
В Нефтеюганске предрекают конфликт кланов Фото:

В Нефтеюганске предрекают конфликт элит. Источник URA.RU, близкий к администрации, сообщил, что после выхода мэра Эльвиры Бугай из-под влияния депутата думы ХМАО Степана Пыталева, которого считают теневым главой города, может начаться война кланов.

«Нефтеюганск ждет война кланов после выхода Бугай из-под контроля Пыталева. Именно он полтора года назад приложил все усилия для того, чтобы чиновница заняла этот пост. Бугай до перехода в мэрию восемь лет была главным бухгалтером „Экосервиса“, входящего в бизнес-империю Пыталева. Став мэром, она постепенно начала проводить собственную политику, исполняет приказы окружных властей, но не берет в расчет указания своего патрона. Пыталева это раздражает, и отношения между ними стремительно портятся, что неизбежно приведет к конфликту элит», — рассказал инсайдер.

Пыталев не ответил на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу мэрии Нефтеюганска был направлен официальный запрос о возможном конфликте элит. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что Пыталева обвинили в лоббировании своего родственника Александра Никитина на пост спикера думы. Председатель Марат Миннигулов ушел на длительный больничный.

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В Нефтеюганске предрекают конфликт элит. Источник URA.RU, близкий к администрации, сообщил, что после выхода мэра Эльвиры Бугай из-под влияния депутата думы ХМАО Степана Пыталева, которого считают теневым главой города, может начаться война кланов. «Нефтеюганск ждет война кланов после выхода Бугай из-под контроля Пыталева. Именно он полтора года назад приложил все усилия для того, чтобы чиновница заняла этот пост. Бугай до перехода в мэрию восемь лет была главным бухгалтером „Экосервиса“, входящего в бизнес-империю Пыталева. Став мэром, она постепенно начала проводить собственную политику, исполняет приказы окружных властей, но не берет в расчет указания своего патрона. Пыталева это раздражает, и отношения между ними стремительно портятся, что неизбежно приведет к конфликту элит», — рассказал инсайдер. Пыталев не ответил на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу мэрии Нефтеюганска был направлен официальный запрос о возможном конфликте элит. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Пыталева обвинили в лоббировании своего родственника Александра Никитина на пост спикера думы. Председатель Марат Миннигулов ушел на длительный больничный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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