Екатеринбургскую таможню возглавит силовик, боровшийся с контрабандистами Казахстана

Начальником таможни Екатеринбурга станет Эдуард Туранов, ранее служивший на границе с Казахстаном, где одной из важных задач считается борьба с контрабандистами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Свою карьеру силовик начинал в Курганской области.
«Екатеринбургскую таможню возглавит Эдуард Туранов», — кратко отметили в ведомстве. Ранее он служил на должности первого заместителя главы таможни в Челябинске, его служебные достижения связаны с работой на границе с Казахстаном, где следил за соблюдением законов.
В 2004 году он окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию. За время службы в таможенном ведомстве он получил несколько наград и был высоко оценен начальством.
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