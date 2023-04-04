04 апреля 2023

Екатеринбургскую таможню возглавит силовик, боровшийся с контрабандистами Казахстана

Начальником таможни Екатеринбурга будет назначен Эдуард Туранов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Эдуард Туранов получит повышение в Екатеринбурге Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальником таможни Екатеринбурга станет Эдуард Туранов, ранее служивший на границе с Казахстаном, где одной из важных задач считается борьба с контрабандистами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Свою карьеру силовик начинал в Курганской области.

«Екатеринбургскую таможню возглавит Эдуард Туранов», — кратко отметили в ведомстве. Ранее он служил на должности первого заместителя главы таможни в Челябинске, его служебные достижения связаны с работой на границе с Казахстаном, где следил за соблюдением законов.

В 2004 году он окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию. За время службы в таможенном ведомстве он получил несколько наград и был высоко оценен начальством.

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Начальником таможни Екатеринбурга станет Эдуард Туранов, ранее служивший на границе с Казахстаном, где одной из важных задач считается борьба с контрабандистами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Свою карьеру силовик начинал в Курганской области. «Екатеринбургскую таможню возглавит Эдуард Туранов», — кратко отметили в ведомстве. Ранее он служил на должности первого заместителя главы таможни в Челябинске, его служебные достижения связаны с работой на границе с Казахстаном, где следил за соблюдением законов. В 2004 году он окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию. За время службы в таможенном ведомстве он получил несколько наград и был высоко оценен начальством.
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