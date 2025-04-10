В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за стихии. Скрин

11 апреля 2025 в 10:18 Размер текста - 17 +

Цены выросли в полтора раза Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге утром 11 апреля цены на такси выросли после мощного снегопада и высокого спроса. Повышение стоимости заметили читатели URA.RU. «До центра из Академического района агрегатор предлагает поехать больше чем за 1000 рублей», — сказал собеседник. Поездка вместе ранним утром обходилась от 800 до 960 рублей. По словам другого пассажира, стоимость привычного маршрута выросла в полтора раза. Снегопад, а в добавок к нему и дождь обрушились на Екатеринбург накануне. В середине дня осадки замечали лишь в нескольких районах, а к вечеру непогода настигла весь город. Фоторепортаж заснеженной уральской столицы — в отдельном материале URA.RU. Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 11 апреля цены на такси выросли после мощного снегопада и высокого спроса. Повышение стоимости заметили читатели URA.RU. «До центра из Академического района агрегатор предлагает поехать больше чем за 1000 рублей», — сказал собеседник. Поездка вместе ранним утром обходилась от 800 до 960 рублей. По словам другого пассажира, стоимость привычного маршрута выросла в полтора раза. Снегопад, а в добавок к нему и дождь обрушились на Екатеринбург накануне. В середине дня осадки замечали лишь в нескольких районах, а к вечеру непогода настигла весь город. Фоторепортаж заснеженной уральской столицы — в отдельном материале URA.RU.