В Екатеринбурге утром 11 апреля цены на такси выросли после мощного снегопада и высокого спроса. Повышение стоимости заметили читатели URA.RU.
«До центра из Академического района агрегатор предлагает поехать больше чем за 1000 рублей», — сказал собеседник. Поездка вместе ранним утром обходилась от 800 до 960 рублей. По словам другого пассажира, стоимость привычного маршрута выросла в полтора раза.
Снегопад, а в добавок к нему и дождь обрушились на Екатеринбург накануне. В середине дня осадки замечали лишь в нескольких районах, а к вечеру непогода настигла весь город. Фоторепортаж заснеженной уральской столицы — в отдельном материале URA.RU.
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