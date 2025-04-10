10 апреля 2025

В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за стихии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, такси, пассажир, непогода, высадка пассажиров
Цены выросли в полтора раза Фото:

В Екатеринбурге утром 11 апреля цены на такси выросли после мощного снегопада и высокого спроса. Повышение стоимости заметили читатели URA.RU.

«До центра из Академического района агрегатор предлагает поехать больше чем за 1000 рублей», — сказал собеседник. Поездка вместе ранним утром обходилась от 800 до 960 рублей. По словам другого пассажира, стоимость привычного маршрута выросла в полтора раза.

Снегопад, а в добавок к нему и дождь обрушились на Екатеринбург накануне. В середине дня осадки замечали лишь в нескольких районах, а к вечеру непогода настигла весь город. Фоторепортаж заснеженной уральской столицы — в отдельном материале URA.RU.

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В Екатеринбурге утром 11 апреля цены на такси выросли после мощного снегопада и высокого спроса. Повышение стоимости заметили читатели URA.RU. «До центра из Академического района агрегатор предлагает поехать больше чем за 1000 рублей», — сказал собеседник. Поездка вместе ранним утром обходилась от 800 до 960 рублей. По словам другого пассажира, стоимость привычного маршрута выросла в полтора раза. Снегопад, а в добавок к нему и дождь обрушились на Екатеринбург накануне. В середине дня осадки замечали лишь в нескольких районах, а к вечеру непогода настигла весь город. Фоторепортаж заснеженной уральской столицы — в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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