Появились подробности таинственной пропажи пары под Екатеринбургом

В Березовском пару задержали из-за посылки с сухоцветами

Силовая операция прошла в Березовском Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Родные потеряли Юлию и Алексея из Березовского (Свердловская область), которых силовики доставили в отдел полиции из-за подозрения в получении посылки с наркотиками. Подробности истории URA.RU рассказала родственница девушки.

Поиски пары начались 5 апреля. Алексея и Юлия нашли на следующий день, когда силовики отпустили их.

«В посылке, которую получила моя сестра, были сухоцветы. Почему сотрудники правоохранительных органов отказали ей в возможности позвонить семье, чтобы сказать, где она находится, непонятно. В итоге проверка показала, что никаких наркотиков нет, претензий со стороны сотрудников УНК — тоже нет. Уголовного дела нет», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, у Юлии и Алексея никогда не было проблем с законом. К наркотрафику они тоже не причастны. Защита направила жалобу в ГУ МВД по Свердловской области. «Сотрудники полиции лишили моего доверителя права на квалифицированную юридическую помощь. Претензия направлена, чтобы пресечь возможные аналогичные нарушения», — объяснил адвокат.