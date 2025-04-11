Появились подробности таинственной пропажи пары под Екатеринбургом

В Березовском пару задержали из-за посылки с сухоцветами
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Силовая операция прошла в Березовском Фото:

Родные потеряли Юлию и Алексея из Березовского (Свердловская область), которых силовики доставили в отдел полиции из-за подозрения в получении посылки с наркотиками. Подробности истории URA.RU рассказала родственница девушки.

Поиски пары начались 5 апреля. Алексея и Юлия нашли на следующий день, когда силовики отпустили их.

«В посылке, которую получила моя сестра, были сухоцветы. Почему сотрудники правоохранительных органов отказали ей в возможности позвонить семье, чтобы сказать, где она находится, непонятно. В итоге проверка показала, что никаких наркотиков нет, претензий со стороны сотрудников УНК — тоже нет. Уголовного дела нет», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, у Юлии и Алексея никогда не было проблем с законом. К наркотрафику они тоже не причастны. Защита направила жалобу в ГУ МВД по Свердловской области. «Сотрудники полиции лишили моего доверителя права на квалифицированную юридическую помощь. Претензия направлена, чтобы пресечь возможные аналогичные нарушения», — объяснил адвокат.

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Родные потеряли Юлию и Алексея из Березовского (Свердловская область), которых силовики доставили в отдел полиции из-за подозрения в получении посылки с наркотиками. Подробности истории URA.RU рассказала родственница девушки. Поиски пары начались 5 апреля. Алексея и Юлия нашли на следующий день, когда силовики отпустили их. «В посылке, которую получила моя сестра, были сухоцветы. Почему сотрудники правоохранительных органов отказали ей в возможности позвонить семье, чтобы сказать, где она находится, непонятно. В итоге проверка показала, что никаких наркотиков нет, претензий со стороны сотрудников УНК — тоже нет. Уголовного дела нет», — сказала собеседница агентства. По ее словам, у Юлии и Алексея никогда не было проблем с законом. К наркотрафику они тоже не причастны. Защита направила жалобу в ГУ МВД по Свердловской области. «Сотрудники полиции лишили моего доверителя права на квалифицированную юридическую помощь. Претензия направлена, чтобы пресечь возможные аналогичные нарушения», — объяснил адвокат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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