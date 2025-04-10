10 апреля 2025

Звезда «Уральских пельменей» показала подписчикам загадочного мужчину

Артистка Ксения Корнева нашла новую любовь
© Служба новостей «URA.RU»
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Фото актриса выставила в своем telegram-канале
Фото актриса выставила в своем telegram-канале Фото:

Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева выложила в сеть фотографии с неизвестным мужчиной, чем спровоцировала обсуждение возможных романтических отношений между ними. Фотографии появились в ее telegram-канале.

«Никто не знает… Интрига», — загадочно ответила на вопросы подписчиков о своих отношениях актриса. Это только подогрело интерес поклонников. Кто-то начал поздравлять Ксению, кто-то начал активно обсуждать ее личную жизнь.

В прошлом году в Праге Ксении Корневой сделали предложение, однако вскоре актриса разорвала помолвку. По ее словам, разрыв отношений с возлюбленным произошел из-за ситуации, которая несовместима с семейной жизнью.

Изначально актриса выставила такое фото, скрыв личность спутника
Изначально актриса выставила такое фото, скрыв личность спутника
Фото:
Позже девушка показала лицо неизвестного спутника
Позже девушка показала лицо неизвестного спутника
Фото:

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Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева выложила в сеть фотографии с неизвестным мужчиной, чем спровоцировала обсуждение возможных романтических отношений между ними. Фотографии появились в ее telegram-канале. «Никто не знает… Интрига», — загадочно ответила на вопросы подписчиков о своих отношениях актриса. Это только подогрело интерес поклонников. Кто-то начал поздравлять Ксению, кто-то начал активно обсуждать ее личную жизнь. В прошлом году в Праге Ксении Корневой сделали предложение, однако вскоре актриса разорвала помолвку. По ее словам, разрыв отношений с возлюбленным произошел из-за ситуации, которая несовместима с семейной жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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