Звезда «Уральских пельменей» показала подписчикам загадочного мужчину

Звезда команды «Уральские пельмени» Ксения Корнева выложила в сеть фотографии с неизвестным мужчиной, чем спровоцировала обсуждение возможных романтических отношений между ними. Фотографии появились в ее telegram-канале.
«Никто не знает… Интрига», — загадочно ответила на вопросы подписчиков о своих отношениях актриса. Это только подогрело интерес поклонников. Кто-то начал поздравлять Ксению, кто-то начал активно обсуждать ее личную жизнь.
В прошлом году в Праге Ксении Корневой сделали предложение, однако вскоре актриса разорвала помолвку. По ее словам, разрыв отношений с возлюбленным произошел из-за ситуации, которая несовместима с семейной жизнью.
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