Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая приехала на церемонию прощания

Бывшая жена скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), Ева Карицкая (Карина Мельничук), приехала на церемонию прощания. Корреспондент URA.RU заметил Еву у гроба, когда она прощалась с бывшим супругом.
Прощание с Техником сегодня, 11 апреля. Прошло оно в храме Петра и Павла в Лефортово. После тело рэпера будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.
Мероприятие собрало множество друзей и поклонников Паши Техника. Люди пришли попрощаться с рэпером
Скончался Техник 5 апреля 2025 года. Его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию и спасти рэпера не удалось.
Карицкая заявила, что к гробу Техника подвела его последняя возлюбленная. Она также заявила, что та, управляла его телефоном и очистила его перед смертью музыканта.
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