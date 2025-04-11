Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая приехала на церемонию прощания

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Бывшая жена Техника Карицкая присутствовала на церемонии прощания
Бывшая жена Техника Карицкая присутствовала на церемонии прощания Фото:

Бывшая жена скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), Ева Карицкая (Карина Мельничук), приехала на церемонию прощания. Корреспондент URA.RU заметил Еву у гроба, когда она прощалась с бывшим супругом.

Прощание с Техником сегодня, 11 апреля. Прошло оно в храме Петра и Павла в Лефортово. После тело рэпера будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.

Мероприятие собрало множество друзей и поклонников Паши Техника. Люди пришли попрощаться с рэпером

Скончался Техник 5 апреля 2025 года. Его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию и спасти рэпера не удалось.

Карицкая заявила, что к гробу Техника подвела его последняя возлюбленная. Она также заявила, что та, управляла его телефоном и очистила его перед смертью музыканта.

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Бывшая жена скончавшегося в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), Ева Карицкая (Карина Мельничук), приехала на церемонию прощания. Корреспондент URA.RU заметил Еву у гроба, когда она прощалась с бывшим супругом. Прощание с Техником сегодня, 11 апреля. Прошло оно в храме Петра и Павла в Лефортово. После тело рэпера будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения. Мероприятие собрало множество друзей и поклонников Паши Техника. Люди пришли попрощаться с рэпером Скончался Техник 5 апреля 2025 года. Его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию и спасти рэпера не удалось. Карицкая заявила, что к гробу Техника подвела его последняя возлюбленная. Она также заявила, что та, управляла его телефоном и очистила его перед смертью музыканта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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