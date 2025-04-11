Пропавшего свердловского студента МЧС нашли на границе Челябинской области

11 апреля 2025 в 12:25 Размер текста - 17 +

Парень пропал во время практики в Полевском Фото: Анна Майорова © URA.RU Пропавшего студента МЧС из Полевского (Свердловская область) 18-летнего Кирилла Сычева нашли на границе с Челябинской областью. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Парня нашли 10 апреля. Сейчас его возвращают к родным», — сказал собеседник агентства. В полиции Полевского добавили URA.RU, что Сычев скоро будет опрошен. О пропаже юноши стало известно накануне. Предположительно, из дома он мог уехать на питбайке. Ранее из дома парень не сбегал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшего студента МЧС из Полевского (Свердловская область) 18-летнего Кирилла Сычева нашли на границе с Челябинской областью. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Парня нашли 10 апреля. Сейчас его возвращают к родным», — сказал собеседник агентства. В полиции Полевского добавили URA.RU, что Сычев скоро будет опрошен. О пропаже юноши стало известно накануне. Предположительно, из дома он мог уехать на питбайке. Ранее из дома парень не сбегал.