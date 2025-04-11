Пропавшего свердловского студента МЧС нашли на границе Челябинской области

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Участие Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России во Всероссийской акции «Окна России». Екатеринбург, мчс, форма
Парень пропал во время практики в Полевском Фото:

Пропавшего студента МЧС из Полевского (Свердловская область) 18-летнего Кирилла Сычева нашли на границе с Челябинской областью. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Парня нашли 10 апреля. Сейчас его возвращают к родным», — сказал собеседник агентства. В полиции Полевского добавили URA.RU, что Сычев скоро будет опрошен.

О пропаже юноши стало известно накануне. Предположительно, из дома он мог уехать на питбайке. Ранее из дома парень не сбегал.

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Пропавшего студента МЧС из Полевского (Свердловская область) 18-летнего Кирилла Сычева нашли на границе с Челябинской областью. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Парня нашли 10 апреля. Сейчас его возвращают к родным», — сказал собеседник агентства. В полиции Полевского добавили URA.RU, что Сычев скоро будет опрошен. О пропаже юноши стало известно накануне. Предположительно, из дома он мог уехать на питбайке. Ранее из дома парень не сбегал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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