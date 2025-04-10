Проекты для ФСБ и «Титановой долины»: что известно о свердловской фирме, куда нагрянули силовики

Строительная фирма «Нартекс», в офис которой накануне с обысками пришли бойцы СОБРа, делала проекты для свердловского УФСБ, а в 2024 году была замешана в уголовном деле о взятке. Компания строит школы, соцобъекты, родильные дома, боевые тиры, культурные центры, кинотеатры, бассейны, изучил корреспондент URA.RU.
Кто владелец
Учредителем «Нартекса» значится предприниматель Эдуард Фотеев. До 2017 года он вел дела с Вадимом Пономаревым (они вместе основали фирму). С 2001 по 2013 год Фотеев был одним из совладельцев организации «Боксерский клуб „ДДТ“, а его партнером был криминальный авторитет Равиль Хакимов. В 2011 году Хакимова приговорили к 25 годам лишения свободы за серию преступлений, в том числе организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ).
Корреспондент URA.RU позвонил Фотееву. Владелец «Нартекса» поднял трубку, но общаться не стал.
Проекты для чекистов и военных
«Нартекс» входит в реестр организаций 7-й службы ФСБ России (центральный аппарат управления), которые имеют право на участие в закрытых аукционах для нужд ведомства. Также у «Нартекса» есть лицензии федеральных МЧС и Минкульта. В 2017 году «Нартекс» готовил проект реконструкции нового здания ФСБ в квартале улиц Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова — проспект Ленина в Екатеринбурге. Правда, реализуется сейчас именно эта концепция или другая, неясно: в прошлом году URA.RU обращало внимание на некоторые расхождения рендеров с реальностью («коробка» уже поставлена).
Судя по открытым данным, в середине 2010-х «Нартекс» также проводил разного рода работы на территории спецслужбистского комплекса — от ремонта в институте ФСБ до установки пожарной автоматики. А также в 2017-м ремонтировал принадлежащее ЦВО здание на Ленина, 17А.
Еще среди заказчиков «Нартекса» в разные годы был самарский завод «ОДК-Кузнецов». Предприятие входит в «Ростех» и специализируется на авиационном и космическом двигателестроении.
Уголовное дело
В августе 2024-го появилась информация, что «Нартекс» упоминается в уголовном деле, возбужденном в отношении экс-сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгения Мальцева. Следствие считало, что Мальцев получил от «Нартекса» 30 миллионов рублей за помощь в прохождении госэкспертизы по школе в Косулино (Белоярский округ). В ноябре компания получила положительное заключение.
Цеха для УЗГА в «Титановой долине»
Также «Нартекс» известен по строительству многофункционального комплекса для производства самолетов на одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» — в районе аэропорта Уктус под Екатеринбургом. Объект уже ввели в эксплуатацию в конце 2024 года. В цехах разместится производство Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).
Изначально работы стоимостью более 1,184 млрд рублей должны были завершить в октябре, но сроки сдвинулись на месяц (по согласованию с заказчиком). В эксплуатацию многофункциональный комплекс ввели еще конце прошлого года. Близкий к администрации ОЭЗ источник URA.RU, что никаких разбирательств в отношении «Нартекса» «Титановая долина» не инициировала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!