Екатеринбурженка с тяжелым диагнозом легла под нож вопреки советам врачей. Фото

Хирург Пацюк провел метропластику 30-летней екатеринбурженке с патологией матки

11 апреля 2025 в 11:48 Размер текста - 17 +

Дарья согласилась на сложную операцию, и как результат, родила сына Фото: «РЖД-Медицина» В Екатеринбурге 30-летняя Дарья, столкнувшись с бесплодием, решилась на метропластику (операция, которая проводится для восстановления репродуктивной функции), несмотря на крайне низкие шансы на положительный исход. Еще недавно врачи сомневались в возможности вынашивания ребенка из-за критически тонкого рубца на матке. Операция была сопряжена с риском, но Дарья сделала свой выбор, веря в чудо. И оно произошло: спустя время она забеременела и родила, рассказали URA.RU в клинике «РЖД-Медицина». «Дарья боролась за возможность стать матерью второй раз на протяжении двух лет. В 2023 году врачи выражали сомнения в ее способности выносить ребенка из-за истонченного рубца на матке после первого кесарева сечения. Подготовка к беременности стала серией трудностей. В поисках решения Дарья обратилась к Олегу Пацюку, одному из немногих специалистов в России, выполняющих метропластику», — поделились в медучреждении. Операция требовала высокой точности исполнения, и перед началом потребовалась срочная процедура МРТ. «9 августа 2023 года Пацюк провел двухчасовую операцию, которую коллеги оценили как технически безупречную. Хирург столкнулся с атипично расположенным рубцом и обширными спайками. После операции последовали дополнительные МРТ в Москве, показавшие дефекты рубца, что вызвало дискуссии о необходимости повторной операции. Однако лапароскопия в 2024 году окончательно подтвердила успех метропластики», — отметили в клинике. Пацюк отметил, что успех операции был результатом совместных усилий. «Этот результат — не только моя заслуга. Здесь сошлось все: готовность пациентки бороться, ее способность к регенерации и, конечно, современные хирургические технологии. Но важно помнить: даже при идеально выполненной метропластике лишь 15-20% женщин рожают здоровых детей. История Дарьи — редкое исключение, которое дает надежду, но не отменяет рисков», — подчеркнул хирург. Кейс Дарьи выделяется по нескольким причинам: критически тонкий рубец до операции, рождение крупного ребенка при рубцовых дефектах матки и уникальное расхождение данных МРТ и лапароскопии. После успешной операции Дарья выразила благодарность хирургу. «Первый, кому я написала из реанимации — это Пацюк Олег Владимирович. Я очень благодарна ему, ведь я смогла выносить ребенка. И сейчас, когда это все пишу, у меня мурашки. Наконец-то я полноценно смогла выдохнуть, потому что все мои лечения-мучения позади», — сказала счастливая мама. Олег Пацюк, один из немногих специалистов в России, выполняющих метропластику Фото: «РЖД-Медицина» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 30-летняя Дарья, столкнувшись с бесплодием, решилась на метропластику (операция, которая проводится для восстановления репродуктивной функции), несмотря на крайне низкие шансы на положительный исход. Еще недавно врачи сомневались в возможности вынашивания ребенка из-за критически тонкого рубца на матке. Операция была сопряжена с риском, но Дарья сделала свой выбор, веря в чудо. И оно произошло: спустя время она забеременела и родила, рассказали URA.RU в клинике «РЖД-Медицина». «Дарья боролась за возможность стать матерью второй раз на протяжении двух лет. В 2023 году врачи выражали сомнения в ее способности выносить ребенка из-за истонченного рубца на матке после первого кесарева сечения. Подготовка к беременности стала серией трудностей. В поисках решения Дарья обратилась к Олегу Пацюку, одному из немногих специалистов в России, выполняющих метропластику», — поделились в медучреждении. Операция требовала высокой точности исполнения, и перед началом потребовалась срочная процедура МРТ. «9 августа 2023 года Пацюк провел двухчасовую операцию, которую коллеги оценили как технически безупречную. Хирург столкнулся с атипично расположенным рубцом и обширными спайками. После операции последовали дополнительные МРТ в Москве, показавшие дефекты рубца, что вызвало дискуссии о необходимости повторной операции. Однако лапароскопия в 2024 году окончательно подтвердила успех метропластики», — отметили в клинике. Пацюк отметил, что успех операции был результатом совместных усилий. «Этот результат — не только моя заслуга. Здесь сошлось все: готовность пациентки бороться, ее способность к регенерации и, конечно, современные хирургические технологии. Но важно помнить: даже при идеально выполненной метропластике лишь 15-20% женщин рожают здоровых детей. История Дарьи — редкое исключение, которое дает надежду, но не отменяет рисков», — подчеркнул хирург. Кейс Дарьи выделяется по нескольким причинам: критически тонкий рубец до операции, рождение крупного ребенка при рубцовых дефектах матки и уникальное расхождение данных МРТ и лапароскопии. После успешной операции Дарья выразила благодарность хирургу. «Первый, кому я написала из реанимации — это Пацюк Олег Владимирович. Я очень благодарна ему, ведь я смогла выносить ребенка. И сейчас, когда это все пишу, у меня мурашки. Наконец-то я полноценно смогла выдохнуть, потому что все мои лечения-мучения позади», — сказала счастливая мама.