Новый свердловский министр задабривает медиков перед выборами губернатора, им раздадут должности

Главврачей свердловских больниц избавят от приставок «и. о.»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Татьяны Савиновой о ситуации с заболеваемостью гриппом. Екатеринбург, савинова татьяна
Татьяна Савинова заняла должность замгубернатора-министра 5 апреля Фото:

Новый свердловский замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова пообещала массово избавить руководителей областных больниц, работающих в статусе исполняющих обязанности годами, от этой приставки. Заявление прозвучало на встрече Савиновой с медиками 9 апреля в ЦК «Урал». Интерес к нему вызван в свете предстоящих губернаторских выборов.

Врачи — одна из важнейших частей «административного» электората, потому позиция медицинских начальников, их лояльность может перевернуть ход любой кампании, объясняет источник URA.RU, близкий к команде основного кандидата, врио губернатора Дениса Паслера. Савинову он перевез за собой из Оренбуржья, которым руководил с 2019 года до 26 марта. Замом Паслера и по совместительству главой минздрава (прежде такой супер-должности не было) Савинова стала 5 апреля. Она сменила Андрея Карлова, руководившего минздравом с 2020-го. С ним расстались жестко — не дав доработать до августа (Карлову было важно для пенсии).

«Карлов имел и имеет большое количество сторонников в свердловской медицинской тусовке. Потому она обозлена. Савиновой важно успокоить главврачей, выстроить с ними доверительные отношения. Это ее ключевая задача сейчас», — полагает чиновник, которому предстоит участвовать в избрании Паслера непосредственно.

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Преследуя обозначенную собеседником цель или другую, Савинова заявила: «Я осознала, что есть проблема, о которой я не знала вообще: в корпоративной культуре Свердловской области существует традиция назначать исполняющих обязанности на года. Приложу все усилия, чтобы в ближайшие дни мы этот процесс [назначения] запустили… У вас есть компетенции, опыт и у вас есть, надеюсь, мотивация. Эти три позиции для меня очень важны». Всего в регионе порядка 30 главврачей, кто работает в статусе «и. о.» и, вероятно, мечтает от него избавиться.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 14 сентября. Ранее стало известно, что внутриполитический блок губернаторской резиденции рассчитывает, что Паслера поддержат 70-75% избирателей при явке в районе 35%.

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Новый свердловский замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова пообещала массово избавить руководителей областных больниц, работающих в статусе исполняющих обязанности годами, от этой приставки. Заявление прозвучало на встрече Савиновой с медиками 9 апреля в ЦК «Урал». Интерес к нему вызван в свете предстоящих губернаторских выборов. Врачи — одна из важнейших частей «административного» электората, потому позиция медицинских начальников, их лояльность может перевернуть ход любой кампании, объясняет источник URA.RU, близкий к команде основного кандидата, врио губернатора Дениса Паслера. Савинову он перевез за собой из Оренбуржья, которым руководил с 2019 года до 26 марта. Замом Паслера и по совместительству главой минздрава (прежде такой супер-должности не было) Савинова стала 5 апреля. Она сменила Андрея Карлова, руководившего минздравом с 2020-го. С ним расстались жестко — не дав доработать до августа (Карлову было важно для пенсии). «Карлов имел и имеет большое количество сторонников в свердловской медицинской тусовке. Потому она обозлена. Савиновой важно успокоить главврачей, выстроить с ними доверительные отношения. Это ее ключевая задача сейчас», — полагает чиновник, которому предстоит участвовать в избрании Паслера непосредственно. Преследуя обозначенную собеседником цель или другую, Савинова заявила: «Я осознала, что есть проблема, о которой я не знала вообще: в корпоративной культуре Свердловской области существует традиция назначать исполняющих обязанности на года. Приложу все усилия, чтобы в ближайшие дни мы этот процесс [назначения] запустили… У вас есть компетенции, опыт и у вас есть, надеюсь, мотивация. Эти три позиции для меня очень важны». Всего в регионе порядка 30 главврачей, кто работает в статусе «и. о.» и, вероятно, мечтает от него избавиться. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 14 сентября. Ранее стало известно, что внутриполитический блок губернаторской резиденции рассчитывает, что Паслера поддержат 70-75% избирателей при явке в районе 35%.
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