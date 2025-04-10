Новый свердловский министр задабривает медиков перед выборами губернатора, им раздадут должности

Главврачей свердловских больниц избавят от приставок «и. о.»

10 апреля 2025 в 21:18 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова заняла должность замгубернатора-министра 5 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU Новый свердловский замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова пообещала массово избавить руководителей областных больниц, работающих в статусе исполняющих обязанности годами, от этой приставки. Заявление прозвучало на встрече Савиновой с медиками 9 апреля в ЦК «Урал». Интерес к нему вызван в свете предстоящих губернаторских выборов. Врачи — одна из важнейших частей «административного» электората, потому позиция медицинских начальников, их лояльность может перевернуть ход любой кампании, объясняет источник URA.RU, близкий к команде основного кандидата, врио губернатора Дениса Паслера. Савинову он перевез за собой из Оренбуржья, которым руководил с 2019 года до 26 марта. Замом Паслера и по совместительству главой минздрава (прежде такой супер-должности не было) Савинова стала 5 апреля. Она сменила Андрея Карлова, руководившего минздравом с 2020-го. С ним расстались жестко — не дав доработать до августа (Карлову было важно для пенсии). «Карлов имел и имеет большое количество сторонников в свердловской медицинской тусовке. Потому она обозлена. Савиновой важно успокоить главврачей, выстроить с ними доверительные отношения. Это ее ключевая задача сейчас», — полагает чиновник, которому предстоит участвовать в избрании Паслера непосредственно. Новость по теме Новый супер-зам Паслера пообещала главврачам не мстить, а потом устроила игры и опрос. Видео Преследуя обозначенную собеседником цель или другую, Савинова заявила: «Я осознала, что есть проблема, о которой я не знала вообще: в корпоративной культуре Свердловской области существует традиция назначать исполняющих обязанности на года. Приложу все усилия, чтобы в ближайшие дни мы этот процесс [назначения] запустили… У вас есть компетенции, опыт и у вас есть, надеюсь, мотивация. Эти три позиции для меня очень важны». Всего в регионе порядка 30 главврачей, кто работает в статусе «и. о.» и, вероятно, мечтает от него избавиться. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 14 сентября. Ранее стало известно, что внутриполитический блок губернаторской резиденции рассчитывает, что Паслера поддержат 70-75% избирателей при явке в районе 35%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый свердловский замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова пообещала массово избавить руководителей областных больниц, работающих в статусе исполняющих обязанности годами, от этой приставки. Заявление прозвучало на встрече Савиновой с медиками 9 апреля в ЦК «Урал». Интерес к нему вызван в свете предстоящих губернаторских выборов. Врачи — одна из важнейших частей «административного» электората, потому позиция медицинских начальников, их лояльность может перевернуть ход любой кампании, объясняет источник URA.RU, близкий к команде основного кандидата, врио губернатора Дениса Паслера. Савинову он перевез за собой из Оренбуржья, которым руководил с 2019 года до 26 марта. Замом Паслера и по совместительству главой минздрава (прежде такой супер-должности не было) Савинова стала 5 апреля. Она сменила Андрея Карлова, руководившего минздравом с 2020-го. С ним расстались жестко — не дав доработать до августа (Карлову было важно для пенсии). «Карлов имел и имеет большое количество сторонников в свердловской медицинской тусовке. Потому она обозлена. Савиновой важно успокоить главврачей, выстроить с ними доверительные отношения. Это ее ключевая задача сейчас», — полагает чиновник, которому предстоит участвовать в избрании Паслера непосредственно. Преследуя обозначенную собеседником цель или другую, Савинова заявила: «Я осознала, что есть проблема, о которой я не знала вообще: в корпоративной культуре Свердловской области существует традиция назначать исполняющих обязанности на года. Приложу все усилия, чтобы в ближайшие дни мы этот процесс [назначения] запустили… У вас есть компетенции, опыт и у вас есть, надеюсь, мотивация. Эти три позиции для меня очень важны». Всего в регионе порядка 30 главврачей, кто работает в статусе «и. о.» и, вероятно, мечтает от него избавиться. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 14 сентября. Ранее стало известно, что внутриполитический блок губернаторской резиденции рассчитывает, что Паслера поддержат 70-75% избирателей при явке в районе 35%.