Атомный ледокол чуть не снес палатку со спящим рыбаком. Видео

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Атомный ледокол чуть не снес палатку с рыбаком
Атомный ледокол чуть не снес палатку с рыбаком Фото:

Атомный ледокол «Арктика» проплыл очень близко с палаткой, в которой спал рыбак. Несмотря на потенциальную опасность, серьезных последствий удалось избежать.

«Атомный ледокол чуть не снес палатку со спящим рыбаком и очень повеселил его друзей», — пишет telegram-канал Baza. Очевидцы, друзья этого самого спящего рыбака сняли все на видео. Самого рыбака будить они не пошли.

Произошедшее сильно повеселило компанию. Они очень разочаровались из-за того, что их друг все проспал.

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Атомный ледокол «Арктика» проплыл очень близко с палаткой, в которой спал рыбак. Несмотря на потенциальную опасность, серьезных последствий удалось избежать. «Атомный ледокол чуть не снес палатку со спящим рыбаком и очень повеселил его друзей», — пишет telegram-канал Baza. Очевидцы, друзья этого самого спящего рыбака сняли все на видео. Самого рыбака будить они не пошли. Произошедшее сильно повеселило компанию. Они очень разочаровались из-за того, что их друг все проспал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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