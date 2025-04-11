Атомный ледокол чуть не снес палатку с рыбаком
Атомный ледокол «Арктика» проплыл очень близко с палаткой, в которой спал рыбак. Несмотря на потенциальную опасность, серьезных последствий удалось избежать.
«Атомный ледокол чуть не снес палатку со спящим рыбаком и очень повеселил его друзей», — пишет telegram-канал Baza. Очевидцы, друзья этого самого спящего рыбака сняли все на видео. Самого рыбака будить они не пошли.
Произошедшее сильно повеселило компанию. Они очень разочаровались из-за того, что их друг все проспал.
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