В Екатеринбурге сократят один из самых длинных автобусных маршрутов

В Екатеринбурге с 21 апреля по 21 июля сократят автобусный маршрут №86 (протяженность 20 километров). Это связано с прокладкой инженерных сетей, рассказали в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением строительно-монтажных работ по улице Библиотечная, от Гагарина до Мира, меняется конечный остановочный пункт автобусного маршрута №86 „Рощинская — Вишневая“», — пояснили там. Маршрут сократят до остановки «Уралобувь».
Автомобилистов и пользователей общественного транспорта в администрации призвали заранее планировать маршрут. «Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам», — подчеркнули там.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!