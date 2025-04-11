В Екатеринбурге сократят один из самых длинных автобусных маршрутов

В Екатеринбурге до 21 июля изменят автобусный маршрут №86
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы будут ездить по новому маршруту до середины лета
Автобусы будут ездить по новому маршруту до середины лета Фото:

В Екатеринбурге с 21 апреля по 21 июля сократят автобусный маршрут №86 (протяженность 20 километров). Это связано с прокладкой инженерных сетей, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением строительно-монтажных работ по улице Библиотечная, от Гагарина до Мира, меняется конечный остановочный пункт автобусного маршрута №86 „Рощинская — Вишневая“», — пояснили там. Маршрут сократят до остановки «Уралобувь».

Автомобилистов и пользователей общественного транспорта в администрации призвали заранее планировать маршрут. «Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам», — подчеркнули там.

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В Екатеринбурге с 21 апреля по 21 июля сократят автобусный маршрут №86 (протяженность 20 километров). Это связано с прокладкой инженерных сетей, рассказали в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением строительно-монтажных работ по улице Библиотечная, от Гагарина до Мира, меняется конечный остановочный пункт автобусного маршрута №86 „Рощинская — Вишневая“», — пояснили там. Маршрут сократят до остановки «Уралобувь». Автомобилистов и пользователей общественного транспорта в администрации призвали заранее планировать маршрут. «Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам», — подчеркнули там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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