Военные получили квартиры в недавно построенном доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии РФ из Озерска (Челябинская область) получили квартиры в недавно построенном доме. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Щербаков в социальных сетях, прикрепив фото с вручения ключей.

«В новый жилой 11-этажный дом на 89 квартир в микрорайоне Заозерный сегодня заселились военнослужащие и ветераны озерской дивизии войск национальной гвардии России. Теперь у наших военных есть надежный и крепкий тыл, жилье, в котором будут подрастать дети, и поселятся радость, счастье и любовь», — написал Щербаков на своей странице в «ВКонтакте».

Глава округа поблагодарил сотрудников за службу. Он отметил их мужество и ответственность при выполнении поставленных задач и поздравил с новосельем.

Евгений Щербаков лично поздравил военнослужащих с новосельем Фото: Евгений Щербаков в «ВКонтакте»