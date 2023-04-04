04 апреля 2023

Челябинским росгвардейцам подарили квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, новое жилье, новоселье, ключ от квартиры
Военные получили квартиры в недавно построенном доме Фото:

Военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии РФ из Озерска (Челябинская область) получили квартиры в недавно построенном доме. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Щербаков в социальных сетях, прикрепив фото с вручения ключей.

«В новый жилой 11-этажный дом на 89 квартир в микрорайоне Заозерный сегодня заселились военнослужащие и ветераны озерской дивизии войск национальной гвардии России. Теперь у наших военных есть надежный и крепкий тыл, жилье, в котором будут подрастать дети, и поселятся радость, счастье и любовь», — написал Щербаков на своей странице в «ВКонтакте».

Глава округа поблагодарил сотрудников за службу. Он отметил их мужество и ответственность при выполнении поставленных задач и поздравил с новосельем.

Евгений Щербаков лично поздравил военнослужащих с новосельем
Евгений Щербаков лично поздравил военнослужащих с новосельем
Фото:
Военнослужащие получили квартиры в новом доме в микрорайоне Заозерный
Военнослужащие получили квартиры в новом доме в микрорайоне Заозерный
Фото:

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Военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии РФ из Озерска (Челябинская область) получили квартиры в недавно построенном доме. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Щербаков в социальных сетях, прикрепив фото с вручения ключей. «В новый жилой 11-этажный дом на 89 квартир в микрорайоне Заозерный сегодня заселились военнослужащие и ветераны озерской дивизии войск национальной гвардии России. Теперь у наших военных есть надежный и крепкий тыл, жилье, в котором будут подрастать дети, и поселятся радость, счастье и любовь», — написал Щербаков на своей странице в «ВКонтакте». Глава округа поблагодарил сотрудников за службу. Он отметил их мужество и ответственность при выполнении поставленных задач и поздравил с новосельем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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