Жители Качканара (Свердловская область) пожаловались на странного мужчину, который пытался украсть их детей в супермаркете. Об этом рассказали в соцсети.
«Этот человек пытается украсть маленьких детей, кидается на продавцов. Персонал боится выходить на работу», — рассказали в сообществе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте».
Из видео следует, что мужчина несколько раз подходил к коляскам с детьми и пытался взять на руки ребенка, помимо этого свердловчанин нападал на продавцов. «Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона», — прокомментировал инцидент начальник штаба МО МВД «Качканарский» Василий Матюнин.
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