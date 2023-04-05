05 апреля 2023

Свердловчане пожаловались на странного мужчину, пытающегося украсть детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Весна. Тюмень, дети, школьники
В Качканаре странный мужчина пытался похитить детей Фото:

Жители Качканара (Свердловская область) пожаловались на странного мужчину, который пытался украсть их детей в супермаркете. Об этом рассказали в соцсети.

«Этот человек пытается украсть маленьких детей, кидается на продавцов. Персонал боится выходить на работу», — рассказали в сообществе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте».

Из видео следует, что мужчина несколько раз подходил к коляскам с детьми и пытался взять на руки ребенка, помимо этого свердловчанин нападал на продавцов. «Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона», — прокомментировал инцидент начальник штаба МО МВД «Качканарский» Василий Матюнин.

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Жители Качканара (Свердловская область) пожаловались на странного мужчину, который пытался украсть их детей в супермаркете. Об этом рассказали в соцсети. «Этот человек пытается украсть маленьких детей, кидается на продавцов. Персонал боится выходить на работу», — рассказали в сообществе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Из видео следует, что мужчина несколько раз подходил к коляскам с детьми и пытался взять на руки ребенка, помимо этого свердловчанин нападал на продавцов. «Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона», — прокомментировал инцидент начальник штаба МО МВД «Качканарский» Василий Матюнин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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