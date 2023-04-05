Свердловчане пожаловались на странного мужчину, пытающегося украсть детей. Видео

06 апреля 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

В Качканаре странный мужчина пытался похитить детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Качканара (Свердловская область) пожаловались на странного мужчину, который пытался украсть их детей в супермаркете. Об этом рассказали в соцсети. «Этот человек пытается украсть маленьких детей, кидается на продавцов. Персонал боится выходить на работу», — рассказали в сообществе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Из видео следует, что мужчина несколько раз подходил к коляскам с детьми и пытался взять на руки ребенка, помимо этого свердловчанин нападал на продавцов. «Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона», — прокомментировал инцидент начальник штаба МО МВД «Качканарский» Василий Матюнин.

Жители Качканара (Свердловская область) пожаловались на странного мужчину, который пытался украсть их детей в супермаркете. Об этом рассказали в соцсети. «Этот человек пытается украсть маленьких детей, кидается на продавцов. Персонал боится выходить на работу», — рассказали в сообществе «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». Из видео следует, что мужчина несколько раз подходил к коляскам с детьми и пытался взять на руки ребенка, помимо этого свердловчанин нападал на продавцов. «Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона», — прокомментировал инцидент начальник штаба МО МВД «Качканарский» Василий Матюнин.