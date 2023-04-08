Пермский школьник получил ответное письмо с линии фронта

Юные пермяки регулярно отправляют письма со словами поддержки участникам спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Третьеклассник из Кунгурского округа (Пермский край) и участник акции «Письмо солдату» Михаил Поспелов получил ответ от бойцов с фронта. По словам главы территории Вадима Лысанова, письмо от солдат первоначально было направлено самарской думе, так как отсутствовал обратный адрес школьника. В итоге оно все же добралось до адресата.

«Здравствуй, Миша! Спасибо за твое письмо. Ты хотел поднять нам настроение, и тебе это, несомненно, удалось. Боевой дух у нас и так был неплохим, а после твоего письма он поднялся еще выше. Благодаря таким людям, как ты, мы все выдержим. Продолжай хорошо учиться и слушайся родителей. Расти большим и сильным», — Вадим Лысанов опубликовал текст письма бойцов в своем telegram-канале.

Школьники из Пермского края регулярно отправляют поделки, рисунки и письма на передовую участникам спецоперации. В конце марта в качестве ответа юным пермякам военнослужащие зачитали несколько строк из переданных сообщений. Письма прикамсих детей способны растрогать бойцов на передовой до слез, об этом URA.RU писало ранее.