08 апреля 2023
07 апреля 2023

Пермский школьник получил ответное письмо с линии фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Мы вместе в День народного единства. Челябинск, письмо солдату, письмо на фронт
Юные пермяки регулярно отправляют письма со словами поддержки участникам спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Третьеклассник из Кунгурского округа (Пермский край) и участник акции «Письмо солдату» Михаил Поспелов получил ответ от бойцов с фронта. По словам главы территории Вадима Лысанова, письмо от солдат первоначально было направлено самарской думе, так как отсутствовал обратный адрес школьника. В итоге оно все же добралось до адресата.

«Здравствуй, Миша! Спасибо за твое письмо. Ты хотел поднять нам настроение, и тебе это, несомненно, удалось. Боевой дух у нас и так был неплохим, а после твоего письма он поднялся еще выше. Благодаря таким людям, как ты, мы все выдержим. Продолжай хорошо учиться и слушайся родителей. Расти большим и сильным», — Вадим Лысанов опубликовал текст письма бойцов в своем telegram-канале.

Школьники из Пермского края регулярно отправляют поделки, рисунки и письма на передовую участникам спецоперации. В конце марта в качестве ответа юным пермякам военнослужащие зачитали несколько строк из переданных сообщений. Письма прикамсих детей способны растрогать бойцов на передовой до слез, об этом URA.RU писало ранее.

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Третьеклассник из Кунгурского округа (Пермский край) и участник акции «Письмо солдату» Михаил Поспелов получил ответ от бойцов с фронта. По словам главы территории Вадима Лысанова, письмо от солдат первоначально было направлено самарской думе, так как отсутствовал обратный адрес школьника. В итоге оно все же добралось до адресата. «Здравствуй, Миша! Спасибо за твое письмо. Ты хотел поднять нам настроение, и тебе это, несомненно, удалось. Боевой дух у нас и так был неплохим, а после твоего письма он поднялся еще выше. Благодаря таким людям, как ты, мы все выдержим. Продолжай хорошо учиться и слушайся родителей. Расти большим и сильным», — Вадим Лысанов опубликовал текст письма бойцов в своем telegram-канале. Школьники из Пермского края регулярно отправляют поделки, рисунки и письма на передовую участникам спецоперации. В конце марта в качестве ответа юным пермякам военнослужащие зачитали несколько строк из переданных сообщений. Письма прикамсих детей способны растрогать бойцов на передовой до слез, об этом URA.RU писало ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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