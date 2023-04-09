Источник: задержанный ФСБ свердловский офицер стал жертвой интриг

Перед задержанием у шефа свердловского управления по борьбе с наркотиками Ергеледжи был конфликт с коллегами

Якобы, задержанию полковника предшествовал конфликт внутри управления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

За задержанием начальника управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД Ивана Ергеледжи могут стоять козни и интриги внутри отдела. Полковника могли подставить недоброжелатели, сообщил URA.RU сообщил источник в силовых кругах.

«Среди силовиков есть мнение, что Ергеледжи пал жертвой интриг внутри управления. Когда полковник два года назад возглавил управление, придя туда из ОБОП, он заметил много недоработок, стал задавать неудобные вопросы. Возникли трения и конфликты с некоторыми из подчиненных», — рассказал собеседник.

В частности, якобы начальник обнаружил ряд недочетов в работе направления по контролю за оборотом медицинских наркотических препаратов. «Слишком рьяный шеф вызвал у некоторых коллег неприязнь. По некоторой информации, Ергеледжи могли подставить», — говорит инсайдер.

Иван Ергеледжи был задержан накануне в Первоуральске. По предварительным данным, кто-то из сотрудников передал ему деньги. Сейчас полковник находится в изоляторе временного содержания. Источники агентства сообщали, что в составе преступления нет коррупционной составляющей.