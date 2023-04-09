Алексея Гаврилова отправили в колонию на 22 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Сосновского района (Челябинская область) Виталия Гаврилова, обвиняемого в истязании, убийстве ребенка и угрозе убийством жене, признали виновным. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала областного суда, мужчине назначили наказание в виде 22 лет колонии.

«Частичным сложением наказаний окончательно назначить наказание по совокупности преступлений в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора месяца. Срок исчисляется со дня оглашения приговора», — зачитала приговор судья Игорь Зубенко.

Тело двухлетнего малыша обнаружил фельдшер, приехавшая на вызов. На теле ребенка были зафиксированы сильные ожоги. В семье пояснили, что ребенок обварился при купании. Однако вскоре оперативники вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался Гаврилов, который на протяжение нескольких лет избивал ребенка, а также угрожал расправой жене. В мае 2021 года он был задержан.