09 апреля 2023

Челябинца, облившего кипятком и убившего пасынка, отправили в колонию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Челябинск
Алексея Гаврилова отправили в колонию на 22 года Фото:

Жителя Сосновского района (Челябинская область) Виталия Гаврилова, обвиняемого в истязании, убийстве ребенка и угрозе убийством жене, признали виновным. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала областного суда, мужчине назначили наказание в виде 22 лет колонии.

«Частичным сложением наказаний окончательно назначить наказание по совокупности преступлений в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора месяца. Срок исчисляется со дня оглашения приговора», — зачитала приговор судья Игорь Зубенко.

Тело двухлетнего малыша обнаружил фельдшер, приехавшая на вызов. На теле ребенка были зафиксированы сильные ожоги. В семье пояснили, что ребенок обварился при купании. Однако вскоре оперативники вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался Гаврилов, который на протяжение нескольких лет избивал ребенка, а также угрожал расправой жене. В мае 2021 года он был задержан.

Виталия Гаврилова признали виновным в убийстве малолетнего пасынка
Виталия Гаврилова признали виновным в убийстве малолетнего пасынка
Фото:

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Жителя Сосновского района (Челябинская область) Виталия Гаврилова, обвиняемого в истязании, убийстве ребенка и угрозе убийством жене, признали виновным. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала областного суда, мужчине назначили наказание в виде 22 лет колонии. «Частичным сложением наказаний окончательно назначить наказание по совокупности преступлений в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора месяца. Срок исчисляется со дня оглашения приговора», — зачитала приговор судья Игорь Зубенко. Тело двухлетнего малыша обнаружил фельдшер, приехавшая на вызов. На теле ребенка были зафиксированы сильные ожоги. В семье пояснили, что ребенок обварился при купании. Однако вскоре оперативники вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался Гаврилов, который на протяжение нескольких лет избивал ребенка, а также угрожал расправой жене. В мае 2021 года он был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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