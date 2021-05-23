В микрорайоне под Челябинском нашли тело ребенка

Следователи выясняют причины смерти ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне «Вишневая горка» под Челябинском найдено тело двулетнего ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по данному факту проводится проверка.

«Сигнал поступил от фельдшера, которая прибыла в одну их квартир по вызову и обнаружила тело. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства смерти ребенка», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Тело двухлетнего малыша обнаружили утром 23 мая.

Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, семья, где произошла трагедия, характеризуется как неблагополучная. На теле ребенка есть следы насилия, в том числе ожоги.