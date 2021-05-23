23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021
20 мая 2021

В микрорайоне под Челябинском нашли тело ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллекция старинных кукол. Курган , кукла, детская игрушка
Следователи выясняют причины смерти ребенка Фото:

В микрорайоне «Вишневая горка» под Челябинском найдено тело двулетнего ребенка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по данному факту проводится проверка.

«Сигнал поступил от фельдшера, которая прибыла в одну их квартир по вызову и обнаружила тело. Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства смерти ребенка», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Тело двухлетнего малыша обнаружили утром 23 мая.

Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, семья, где произошла трагедия, характеризуется как неблагополучная. На теле ребенка есть следы насилия, в том числе ожоги.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...