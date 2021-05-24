Челябинские силовики задержали отца малыша, найденного мертвым

Отцу малыша предъявят обвинение в убийстве Фото: Илья Московец © URA.RU

Отец двухлетнего малыша, погибшего при странных обстоятельствах в микрорайоне «Вишневая горка» под Челябинском, задержан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Отец задержан. Ему будет предъявлено обвинение по п. „в“ ч.2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), в отношении пока неустановленных лиц из органов опеки, которые наблюдали за семьей, где погиб ребенок.

Тело малыша нашла фельдшер утром 23 мая, когда пришла в квартиру по вызову. На теле малыша были обнаружены многочисленные ожоги. Родители сначала говорили, что случайно ошпарили сына, потом говорили, что ребенок ошпарился сам. Фельдшер обратилась в полицию.

Семья характеризуется как неблагополучная. Мать уже была лишена родительских прав на старшего ребенка. Следователи сразу выдвинули версию, что смерть малыша может быть насильственной.