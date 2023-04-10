В садах Дмитрия Кривошеева окружили заботой и приобщили к труду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подростка с трудным детством Дмитрия Кривошеева в Каслинском районе (Челябинская область) перевоспитывают трудом в «Григорьевских садах». Как URA.RU рассказала наставник Ольга Сегаль, в настоящее время Кривошеев готовится получить квартиру и жениться.

«Взяли Дмитрия из детдома в Каслях в 17 лет. Тогда на него было возбуждено уголовное дело за драку и кражу. По сути, стал для нас седьмым ребенком. Живем вместе около года. Все это время Дмитрий пробует себя в разных профессиях на базе „Григорьевских садов“: был строителем, механизатором и помощником тракториста. Как сироте, ему предоставили квартиру в Кыштыме, теперь ждет ключи», — рассказала URA.RU Сегаль.

Кривошеев один из шести осиротевших братьев и сестер: отец умер, когда мальчику было шесть лет, мать опустилась от горя. Дмитрий имел несколько приводов в полицию. Тюремные порядки парня увлекали, пока не пообщался с поселенцами местной колонии. Разговоры и трудотерапия пошли на пользу. Стал ценить свободу и заработанное трудом.

«Разбрасываем удобрения, летом займемся высадкой деревьев. Из всех профессий, в которых попробовал себя, понравилась работа тракториста. Люблю заниматься спортом, увлекают современные технологии», — пояснил URA.RU Кривошеев.

Прогресс оценили в детдоме, где Дмитрий воспитывался раньше. Директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Елена Халдина сообщила URA.RU, что поступить в учебное заведение Дмитрий с его аттестатом не смог, зато успешно развивает навыки на площадках агрокомплекса.

В настоящее время Кривошеев познакомился со студенткой Уральского государственного аграрного университета из Екатеринбурга. У молодых есть планы на свадьбу, которая будет через несколько лет. Влюбленные встречаются, когда девушка приезжает в Каслинский район для прохождения практики. Какой профессии себя посвятить, собеседник URA.RU окончательно не решил. Но уверен, что профессиональный путь будет достойным.

Дмитрий Кривошеев ждет получения квартиры и готовится жениться Фото: личный архив Ольги Сегаль

Дмитрий (в центре) в Григорьевке пробует свои силы в разных профессиях Фото: личный архив Ольги Сегаль