Пермским школьникам на выпускной предложили пройти военную подготовку

12 апреля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Школьникам обещают дать пострелять Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермским школьникам предлагают отметить выпускной в виде квеста «Зарница». Военно-патриотическую игру в качестве праздника разработал парк отдыха и развлечений Monkey Park. «Думаете, какую же взять программу на выпускной? Мы представляем вашему вниманию квест „Зарница“, который подойдет не только для детей, но и для взрослых. Это военно-патриотическая игра, которая отлично подойдет для сплочения команды и хорошего времяпровождения», — указано в посте группы «Monkey Park / Парк отдыха и развлечений» в соцсети «ВКонтакте». Выпускникам предлагают в ходе игры пройти военную подготовку, научиться оказывать первую помощь, пройти спортивные препятствия и даже пострелять. Все развлечения и игры проходят на открытом воздухе. Программа рассчитана на час.

Пермским школьникам предлагают отметить выпускной в виде квеста «Зарница». Военно-патриотическую игру в качестве праздника разработал парк отдыха и развлечений Monkey Park. «Думаете, какую же взять программу на выпускной? Мы представляем вашему вниманию квест „Зарница“, который подойдет не только для детей, но и для взрослых. Это военно-патриотическая игра, которая отлично подойдет для сплочения команды и хорошего времяпровождения», — указано в посте группы «Monkey Park / Парк отдыха и развлечений» в соцсети «ВКонтакте». Выпускникам предлагают в ходе игры пройти военную подготовку, научиться оказывать первую помощь, пройти спортивные препятствия и даже пострелять. Все развлечения и игры проходят на открытом воздухе. Программа рассчитана на час.