11 апреля 2023

Пермским школьникам на выпускной предложили пройти военную подготовку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка ЖГУТа на стрельбище ДОСААФ в Старопышминске. Свердловская область, сметанина ольга, начальная военная подготовка, обращение с оружием
Школьникам обещают дать пострелять Фото:

Пермским школьникам предлагают отметить выпускной в виде квеста «Зарница». Военно-патриотическую игру в качестве праздника разработал парк отдыха и развлечений Monkey Park.

«Думаете, какую же взять программу на выпускной? Мы представляем вашему вниманию квест „Зарница“, который подойдет не только для детей, но и для взрослых. Это военно-патриотическая игра, которая отлично подойдет для сплочения команды и хорошего времяпровождения», — указано в посте группы «Monkey Park / Парк отдыха и развлечений» в соцсети «ВКонтакте».

Выпускникам предлагают в ходе игры пройти военную подготовку, научиться оказывать первую помощь, пройти спортивные препятствия и даже пострелять. Все развлечения и игры проходят на открытом воздухе. Программа рассчитана на час.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пермским школьникам предлагают отметить выпускной в виде квеста «Зарница». Военно-патриотическую игру в качестве праздника разработал парк отдыха и развлечений Monkey Park. «Думаете, какую же взять программу на выпускной? Мы представляем вашему вниманию квест „Зарница“, который подойдет не только для детей, но и для взрослых. Это военно-патриотическая игра, которая отлично подойдет для сплочения команды и хорошего времяпровождения», — указано в посте группы «Monkey Park / Парк отдыха и развлечений» в соцсети «ВКонтакте». Выпускникам предлагают в ходе игры пройти военную подготовку, научиться оказывать первую помощь, пройти спортивные препятствия и даже пострелять. Все развлечения и игры проходят на открытом воздухе. Программа рассчитана на час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...