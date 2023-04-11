Синоптики ХМАО предупредили о сильном ветре

В ХМАО 13 апреля ожидается небольшой снег и ветреная погода. Порывы могут достигать 13 метров в секунду, а температура воздуха ночью опустится до -25 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
«13 апреля переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью -15, -20 градусов, при прояснениях до -25», — говорится на сайте ведомства.
По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте днем ожидается температура воздуха -13 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -19. В Нижневартовске днем будет -11, однако уже ночью похолодает до -20 градусов. Теплее всего завтра в Ханты-Мансийске — от -8 до -17.
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