В Челябинской области появился спрос на безалкогольное вино

Доля продаж безалкогольного вина в общем объеме составляет 3-4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинской области стали интересоваться покупкой безалкогольного вина. Как URA.RU отметили участники рынка, доля данной продукции в общих продажах вина занимает 3—4%, но растет с каждым годом.

«Доля продажи безалкогольных вин от общего числа продаж всех вин составляет не более 3-4%. Однако с каждым годом это число неуклонно растет», — рассказали URA.RU в крупной торговой сети.

В гипермаркетах «Ашан» в Челябинске зафиксировали стабильность спроса: в 2022 году он оставался таким же, как и в 2021 году. При этом аналитики гипермаркета добавили, что продукцией интересуются люди со здоровым образом жизни. Особенно спрашивают вина с отметкой «Органический продукт».

По данным других собеседников URA.RU, на рынке Челябинской области представлено порядка 14 позиций безалкогольного вина из Германии, Франции и Италии. При этом в регионе, как и в целом по России, не продается игристое безалкогольное вино из Великобритании. Между тем, страна является мировым лидером в данной категории.

Пик продаж приходится на недели после праздников: Нового года и 8 марта. В Челябинске доля интересующихся покупками безалкогольного вина, чем в других населенных пунктах. Стоимость данной продукции выше традиционной. Собеседники URA.RU отметили, что это из-за более высокой себестоимости производства, чем у классических марок вина. Техпроцесс предполагает изготовление обычного вина с последующим удалением из него спирта. С увеличением числа операций издержки растут.

В «Ашане» указали на сопутствующие покупки. Поскольку вкус безалкогольного вина менее насыщенный, зачастую к нему подбирают блюда, которые не перенасыщены специями, соусами и прочими яркими составляющими.