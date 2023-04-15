На пермских региональных играх боевых искусств «Кубок Пармы» девятилетний Павел Политов сделал 1400 приседаний без остановки. Об этом URA.RU сообщили организаторы турнира MOZTED MEDIA.
«Был установлен рекорд Российского союза боевых искусств. Девятилетний Павел Политов, воспитанник школы Киокушин присел 1400 раз без остановки за один подход. Мальчика наградили первым поясом промоушена Bat Stage», — сообщают организаторы.
В первый день на турнире выступили лучшие бойцы со всего региона. По словам организаторов, многие гости отметили патриотическое наполнение развлекательной программы. Также на турнире прошла презентация дронов, оружия и бронетехники.
Ранее URA.RU писало, что турнир «Кубок Пармы» в Перми посетит сын вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева Дмитрий. Зрителям региональных игр продемонстрируют бронетехнику, которая отправится в зону СВО после соревнований.
Павел Политов получил пояс Bat Stage за то, что присел 1400 раз без остановки
Российский союз боевых искусств
На турнире продемонстрировали оружие и машины, которые отправятся в зону СВО после соревнований
Российский союз боевых искусств
В турнире принимают участие спортсмены со всего Пермского края
На пермских региональных играх боевых искусств «Кубок Пармы» девятилетний Павел Политов сделал 1400 приседаний без остановки. Об этом URA.RU сообщили организаторы турнира MOZTED MEDIA. «Был установлен рекорд Российского союза боевых искусств. Девятилетний Павел Политов, воспитанник школы Киокушин присел 1400 раз без остановки за один подход. Мальчика наградили первым поясом промоушена Bat Stage», — сообщают организаторы. В первый день на турнире выступили лучшие бойцы со всего региона. По словам организаторов, многие гости отметили патриотическое наполнение развлекательной программы. Также на турнире прошла презентация дронов, оружия и бронетехники. Ранее URA.RU писало, что турнир «Кубок Пармы» в Перми посетит сын вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева Дмитрий. Зрителям региональных игр продемонстрируют бронетехнику, которая отправится в зону СВО после соревнований.