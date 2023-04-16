Челябинцев предупредили об отключении горячей воды

В Челябинске 18 и 20 апреля с 6 часов утра до 20 часов вечера будут проходить испытания теплоносителя на максимальную температуру, возможно отключение горячей воды и отопления. Об этом на аппаратном совещании 17 апреля рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.
«В Челябинске 18 и 20 апреля пройдут испытания теплоносителя с 6 часов утра до 20 часов вечера. Возможно отключение горячей воды и отопления», — сообщил Астахов.
В Челябинске с 11 апреля стартовали испытания теплосетей. 18 апреля отключение сетей возможно на Челябинской ТЭЦ-3 в Тракторозаводском районе, насосной № 7 в Металлургическом районе и насосной № 6 в Курчатовском районе, 20 апреля — на Юго-Западной котельной в Советском районе Челябинска.
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