16 апреля 2023
15 апреля 2023

Челябинцев предупредили об отключении горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
18 и 20 апреля без горячей воды могут остаться несколько районов Челябинска Фото:

В Челябинске 18 и 20 апреля с 6 часов утра до 20 часов вечера будут проходить испытания теплоносителя на максимальную температуру, возможно отключение горячей воды и отопления. Об этом на аппаратном совещании 17 апреля рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В Челябинске 18 и 20 апреля пройдут испытания теплоносителя с 6 часов утра до 20 часов вечера. Возможно отключение горячей воды и отопления», — сообщил Астахов.

В Челябинске с 11 апреля стартовали испытания теплосетей. 18 апреля отключение сетей возможно на Челябинской ТЭЦ-3 в Тракторозаводском районе, насосной № 7 в Металлургическом районе и насосной № 6 в Курчатовском районе, 20 апреля — на Юго-Западной котельной в Советском районе Челябинска.

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В Челябинске 18 и 20 апреля с 6 часов утра до 20 часов вечера будут проходить испытания теплоносителя на максимальную температуру, возможно отключение горячей воды и отопления. Об этом на аппаратном совещании 17 апреля рассказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «В Челябинске 18 и 20 апреля пройдут испытания теплоносителя с 6 часов утра до 20 часов вечера. Возможно отключение горячей воды и отопления», — сообщил Астахов. В Челябинске с 11 апреля стартовали испытания теплосетей. 18 апреля отключение сетей возможно на Челябинской ТЭЦ-3 в Тракторозаводском районе, насосной № 7 в Металлургическом районе и насосной № 6 в Курчатовском районе, 20 апреля — на Юго-Западной котельной в Советском районе Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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