16 апреля 2023
15 апреля 2023

Пьяный челябинец избил табуреткой пожилого администратора сауны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Седьмой кассационный суд. Челябинск, фемида, весы, наказание, меч, артобъект, правосудие, суд, декорация, 7 кассационный суд, седьмой кассационный суд
Уголовное дело жителя Еманжелинска, избившего администратора, направлено в суд Фото:

В Еманжелинске Челябинской области пьяный посетитель сауны избил пожилого администратора. Женщина получила тяжкий вред здоровью, сообщили 17 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, в феврале 2023 года посетитель сауны в состоянии алкогольного опьянения без причины избил администратора заведения кулаками и металлической табуреткой. Мужчина причинил 65-летней сотруднице тяжкий вред здоровью», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что местный житель обвиняется по п. п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в суд. По этой статье ему может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Еманжелинске Челябинской области пьяный посетитель сауны избил пожилого администратора. Женщина получила тяжкий вред здоровью, сообщили 17 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, в феврале 2023 года посетитель сауны в состоянии алкогольного опьянения без причины избил администратора заведения кулаками и металлической табуреткой. Мужчина причинил 65-летней сотруднице тяжкий вред здоровью», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что местный житель обвиняется по п. п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в суд. По этой статье ему может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...