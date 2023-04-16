Пьяный челябинец избил табуреткой пожилого администратора сауны

В Еманжелинске Челябинской области пьяный посетитель сауны избил пожилого администратора. Женщина получила тяжкий вред здоровью, сообщили 17 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.
«По версии следствия, в феврале 2023 года посетитель сауны в состоянии алкогольного опьянения без причины избил администратора заведения кулаками и металлической табуреткой. Мужчина причинил 65-летней сотруднице тяжкий вред здоровью», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что местный житель обвиняется по п. п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в суд. По этой статье ему может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.
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