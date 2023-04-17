17 апреля 2023

В Копейске водитель маршрутки выгнал женщин из-за их детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановка общественного транспорта на площади Революции. Челябинск, остановка общественного транспорта, маршрутка
Водитель маршрутки отправил мам с детьми на автобус Фото:

В Копейске Челябинской области водитель маршрутного такси выгнал двух женщин с детьми, порекомендовав им ехать на автобусе. Об этом одна из мам рассказала в соцсетях.

«Я с двумя детьми села на 125 маршрутку, и не только я, еще одна девушка с двумя детьми. В итоге нас водитель нерусский выгнал из маршрутки, сказал, что они с детьми по Копейску не возят, а только автобусы. Кто-то еще сталкивался с такой ситуацией?» — указано в сообществе «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения добавила, что попросила водителя показать документ, на каком основании им запрещен проезд на общественном транспорте с детьми, однако тот отказался. Она удивилась, так как еще днем подобных запретов на маршрутах №№ 123, 125 и 128 не было.

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В Копейске Челябинской области водитель маршрутного такси выгнал двух женщин с детьми, порекомендовав им ехать на автобусе. Об этом одна из мам рассказала в соцсетях. «Я с двумя детьми села на 125 маршрутку, и не только я, еще одна девушка с двумя детьми. В итоге нас водитель нерусский выгнал из маршрутки, сказал, что они с детьми по Копейску не возят, а только автобусы. Кто-то еще сталкивался с такой ситуацией?» — указано в сообществе «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения добавила, что попросила водителя показать документ, на каком основании им запрещен проезд на общественном транспорте с детьми, однако тот отказался. Она удивилась, так как еще днем подобных запретов на маршрутах №№ 123, 125 и 128 не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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