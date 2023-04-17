В Копейске водитель маршрутки выгнал женщин из-за их детей

Водитель маршрутки отправил мам с детьми на автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области водитель маршрутного такси выгнал двух женщин с детьми, порекомендовав им ехать на автобусе. Об этом одна из мам рассказала в соцсетях.

«Я с двумя детьми села на 125 маршрутку, и не только я, еще одна девушка с двумя детьми. В итоге нас водитель нерусский выгнал из маршрутки, сказал, что они с детьми по Копейску не возят, а только автобусы. Кто-то еще сталкивался с такой ситуацией?» — указано в сообществе «Инцидент Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения добавила, что попросила водителя показать документ, на каком основании им запрещен проезд на общественном транспорте с детьми, однако тот отказался. Она удивилась, так как еще днем подобных запретов на маршрутах №№ 123, 125 и 128 не было.