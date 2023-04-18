18 апреля 2023

Крупный пермский переработчик древесины получил миллионные убытки

ПАО «Пермский домостроительный комбинат» завершило 2022 год с убытками на 6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги. Челябинск, монеты, мелочь, деньги, рубли
Предприятие увеличило выручку, но не выбралось из убытков Фото:

ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПАО «ПДСК»), которое является крупным региональным переработчиком древесины, завершило 2022 год с убытками на сумму около шести миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в отчете о финансовых результатах предприятия. Он опубликован в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ».

«ПАО „ПДСК“, бухгалтерская отчетность за 2022 год. Выручка — 177,2 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее предприятие получило чистую прибыль в 137,5 млн рублей и убыток в 12,1 млн рублей.

ПАО «ПДСК» является крупным пермским переработчиком древесины. Комбинат выпускает ДВП, клееный брус, евровагонку, деревянные евроокна, двери. Расположено производство в Орджоникидзевском районе Перми.

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ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПАО «ПДСК»), которое является крупным региональным переработчиком древесины, завершило 2022 год с убытками на сумму около шести миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в отчете о финансовых результатах предприятия. Он опубликован в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ». «ПАО „ПДСК“, бухгалтерская отчетность за 2022 год. Выручка — 177,2 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее предприятие получило чистую прибыль в 137,5 млн рублей и убыток в 12,1 млн рублей. ПАО «ПДСК» является крупным пермским переработчиком древесины. Комбинат выпускает ДВП, клееный брус, евровагонку, деревянные евроокна, двери. Расположено производство в Орджоникидзевском районе Перми.
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