Крупный пермский переработчик древесины получил миллионные убытки

ПАО «Пермский домостроительный комбинат» завершило 2022 год с убытками на 6 млн рублей

19 апреля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Предприятие увеличило выручку, но не выбралось из убытков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПАО «ПДСК»), которое является крупным региональным переработчиком древесины, завершило 2022 год с убытками на сумму около шести миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в отчете о финансовых результатах предприятия. Он опубликован в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ». «ПАО „ПДСК“, бухгалтерская отчетность за 2022 год. Выручка — 177,2 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее предприятие получило чистую прибыль в 137,5 млн рублей и убыток в 12,1 млн рублей. ПАО «ПДСК» является крупным пермским переработчиком древесины. Комбинат выпускает ДВП, клееный брус, евровагонку, деревянные евроокна, двери. Расположено производство в Орджоникидзевском районе Перми.

ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПАО «ПДСК»), которое является крупным региональным переработчиком древесины, завершило 2022 год с убытками на сумму около шести миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в отчете о финансовых результатах предприятия. Он опубликован в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ». «ПАО „ПДСК“, бухгалтерская отчетность за 2022 год. Выручка — 177,2 млн рублей, чистая прибыль — 5,9 млн рублей», — сообщается в отчете. Годом ранее предприятие получило чистую прибыль в 137,5 млн рублей и убыток в 12,1 млн рублей. ПАО «ПДСК» является крупным пермским переработчиком древесины. Комбинат выпускает ДВП, клееный брус, евровагонку, деревянные евроокна, двери. Расположено производство в Орджоникидзевском районе Перми.