19 апреля 2023

Власти пермского города беспокоятся из-за новой волны коронавируса

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Клипарт. Магнитогорск, защитный костюм, инфекционное отделение, коронавирус, красная зона, ковид 19
Пермяков просят воздержаться от общения с больными Фото:

Администрация Оханского городского округа (Пермский край) бьет тревогу из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как отмечает мэрия на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», заболеваемость выросла почти в два раза за неделю.

«В Оханском городском округе вновь отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так за неделю с 03 по 09 апреля 2023 года зарегистрировано 20 человек больных COVID-19, а за следующую неделю, с 10 по 16 апреля 2023 года, уже 37 человек», — сообщает мэрия.

Из 37 заболевших пятеро проходят стационарное лечение. Случаи заболевания регистрируются даже в отдаленных селах и деревнях округа. Жителей просят соблюдать осторожность и избегать контакта с больными.

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Администрация Оханского городского округа (Пермский край) бьет тревогу из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как отмечает мэрия на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», заболеваемость выросла почти в два раза за неделю. «В Оханском городском округе вновь отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так за неделю с 03 по 09 апреля 2023 года зарегистрировано 20 человек больных COVID-19, а за следующую неделю, с 10 по 16 апреля 2023 года, уже 37 человек», — сообщает мэрия. Из 37 заболевших пятеро проходят стационарное лечение. Случаи заболевания регистрируются даже в отдаленных селах и деревнях округа. Жителей просят соблюдать осторожность и избегать контакта с больными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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