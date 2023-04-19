Власти пермского города беспокоятся из-за новой волны коронавируса

20 апреля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Пермяков просят воздержаться от общения с больными Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Оханского городского округа (Пермский край) бьет тревогу из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как отмечает мэрия на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», заболеваемость выросла почти в два раза за неделю. «В Оханском городском округе вновь отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так за неделю с 03 по 09 апреля 2023 года зарегистрировано 20 человек больных COVID-19, а за следующую неделю, с 10 по 16 апреля 2023 года, уже 37 человек», — сообщает мэрия. Из 37 заболевших пятеро проходят стационарное лечение. Случаи заболевания регистрируются даже в отдаленных селах и деревнях округа. Жителей просят соблюдать осторожность и избегать контакта с больными.

Администрация Оханского городского округа (Пермский край) бьет тревогу из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как отмечает мэрия на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», заболеваемость выросла почти в два раза за неделю. «В Оханском городском округе вновь отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так за неделю с 03 по 09 апреля 2023 года зарегистрировано 20 человек больных COVID-19, а за следующую неделю, с 10 по 16 апреля 2023 года, уже 37 человек», — сообщает мэрия. Из 37 заболевших пятеро проходят стационарное лечение. Случаи заболевания регистрируются даже в отдаленных селах и деревнях округа. Жителей просят соблюдать осторожность и избегать контакта с больными.