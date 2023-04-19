В Челябинской области выросла цена коттеджей. Фото

20 апреля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость частного дома в Челябинской области — 4 млн 629 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU С начала 2023 года в Челябинской области стоимость коттеджей выросла сразу на 6%, составив 4 млн 629 тысяч рублей. В октябре 2022 года частный дом в регионе можно было приобрести за 4 млн 363 тысячи рублей, сообщается в исследовании на популярном квартале. «С начала этого года стоимость частных домов в Челябинской области выросла на 6,7%. За первый квартал 2023 года (с января по март) коттеджи подорожали сразу на 6%. На данный момент средняя стоимость частного дома в области составляет 4 млн 629 тысяч рублей», — говорится в исследовании на портале «Мир квартир». Как отмечают специалисты «Мир квартир», коттеджи больше всего в РФ с начала года подорожали в Ненецком автономном округе (+68,8%), Магаданской области (+62,3%), Приморском крае (+56,5%), республиках Алтай (+36,2%), Кабардино-Балкария (+35,5%) и Калмыкия (+31,7%). При этом существенно снизилась стоимость коттеджей в Крыму (—16,4%), Калининградской (—15,2%) и Московской областях (—13,8%). Коттедж в Челябинске в садовом товариществе «Вишневый» продают за 6 млн 500 тысяч рублей Фото: сайт «Авито» Двухэтажный коттедж в поселке «Малиновка» (14 соток) выставлен на продажу за 3 млн 490 тысяч рублей Фото: сайт «Авито»

С начала 2023 года в Челябинской области стоимость коттеджей выросла сразу на 6%, составив 4 млн 629 тысяч рублей. В октябре 2022 года частный дом в регионе можно было приобрести за 4 млн 363 тысячи рублей, сообщается в исследовании на популярном квартале. «С начала этого года стоимость частных домов в Челябинской области выросла на 6,7%. За первый квартал 2023 года (с января по март) коттеджи подорожали сразу на 6%. На данный момент средняя стоимость частного дома в области составляет 4 млн 629 тысяч рублей», — говорится в исследовании на портале «Мир квартир». Как отмечают специалисты «Мир квартир», коттеджи больше всего в РФ с начала года подорожали в Ненецком автономном округе (+68,8%), Магаданской области (+62,3%), Приморском крае (+56,5%), республиках Алтай (+36,2%), Кабардино-Балкария (+35,5%) и Калмыкия (+31,7%). При этом существенно снизилась стоимость коттеджей в Крыму (—16,4%), Калининградской (—15,2%) и Московской областях (—13,8%).