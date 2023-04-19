Челябинские власти опровергли обмеление Шершней

20 апреля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Шершнях зафиксирован рабочий уровень воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шершневское водохранилище, главный питьевой источник Челябинска и его агломерации, не испытывает обмеление. Несмотря на жалобы жителей, уровень водоема в этом году даже выше, чем в прошлом. Об этом сообщил в эфире Центра управления регионом (ЦУР) министр экологии области Сергей Лихачев. «По Шершням все нормально, там рабочий уровень воды, который будет полностью восстановлен до конца мая. В этом году уровень воды там даже выше, чем в прошлом. Это искусственный водоем-накопитель и он связан с аргазинским водоснабжением. Мы всегда можем осуществить сброс воды», — заявил Лихачев. По словам министра, по всей стране и во всем мире сейчас мелеют водоемы, и такое уже происходило 50 лет назад. Лихачев добавил, что подобные процессы не регулируются человеком. По его прогнозам, в ближайшие два-три года цикл маловодия закончится и вода начнет возвращаться не только в Шершневское водохранилище, но и в обмелевшие озера Челябинской области.

Шершневское водохранилище, главный питьевой источник Челябинска и его агломерации, не испытывает обмеление. Несмотря на жалобы жителей, уровень водоема в этом году даже выше, чем в прошлом. Об этом сообщил в эфире Центра управления регионом (ЦУР) министр экологии области Сергей Лихачев. «По Шершням все нормально, там рабочий уровень воды, который будет полностью восстановлен до конца мая. В этом году уровень воды там даже выше, чем в прошлом. Это искусственный водоем-накопитель и он связан с аргазинским водоснабжением. Мы всегда можем осуществить сброс воды», — заявил Лихачев. По словам министра, по всей стране и во всем мире сейчас мелеют водоемы, и такое уже происходило 50 лет назад. Лихачев добавил, что подобные процессы не регулируются человеком. По его прогнозам, в ближайшие два-три года цикл маловодия закончится и вода начнет возвращаться не только в Шершневское водохранилище, но и в обмелевшие озера Челябинской области.