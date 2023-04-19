19 апреля 2023

Челябинские власти опровергли обмеление Шершней

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., соревнования, рыбак, дамба, лето, рыболов, шершневское водохранилище, рыба, водохранилище, отдых, озеро, рыбалка, шершни
В Шершнях зафиксирован рабочий уровень воды Фото:

Шершневское водохранилище, главный питьевой источник Челябинска и его агломерации, не испытывает обмеление. Несмотря на жалобы жителей, уровень водоема в этом году даже выше, чем в прошлом. Об этом сообщил в эфире Центра управления регионом (ЦУР) министр экологии области Сергей Лихачев.

«По Шершням все нормально, там рабочий уровень воды, который будет полностью восстановлен до конца мая. В этом году уровень воды там даже выше, чем в прошлом. Это искусственный водоем-накопитель и он связан с аргазинским водоснабжением. Мы всегда можем осуществить сброс воды», — заявил Лихачев.

По словам министра, по всей стране и во всем мире сейчас мелеют водоемы, и такое уже происходило 50 лет назад. Лихачев добавил, что подобные процессы не регулируются человеком. По его прогнозам, в ближайшие два-три года цикл маловодия закончится и вода начнет возвращаться не только в Шершневское водохранилище, но и в обмелевшие озера Челябинской области.

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Шершневское водохранилище, главный питьевой источник Челябинска и его агломерации, не испытывает обмеление. Несмотря на жалобы жителей, уровень водоема в этом году даже выше, чем в прошлом. Об этом сообщил в эфире Центра управления регионом (ЦУР) министр экологии области Сергей Лихачев. «По Шершням все нормально, там рабочий уровень воды, который будет полностью восстановлен до конца мая. В этом году уровень воды там даже выше, чем в прошлом. Это искусственный водоем-накопитель и он связан с аргазинским водоснабжением. Мы всегда можем осуществить сброс воды», — заявил Лихачев. По словам министра, по всей стране и во всем мире сейчас мелеют водоемы, и такое уже происходило 50 лет назад. Лихачев добавил, что подобные процессы не регулируются человеком. По его прогнозам, в ближайшие два-три года цикл маловодия закончится и вода начнет возвращаться не только в Шершневское водохранилище, но и в обмелевшие озера Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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