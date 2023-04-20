Прокуратура наказала мэрию свердловского города за агрессивную бродячую собаку

Прокуратура в Артемовском (Свердловская область) обязала администрацию города выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей за нападение бродячей собаки на несовершеннолетнего ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства Свердловской области.
«На несовершеннолетнего со спины напала собака, уронила его на землю, укусила за спину и за правую ногу, разорвала штаны. Из-за чего на теле пострадавшего остались широкие царапины, а на спине прокус. Ребенок, пытался встать, выставив правую руку вперед, но животное укусило его руку несколько раз», — сказано в сообщении.
По результатам проверки прокуратура направила в городской суд иск о взыскании с мэрии Артемовского городского округа в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
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