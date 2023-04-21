Рогов: ВСУ атаковали Запорожскую область беспилотниками с химоружием

21 апреля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

ВСУ применили беспилотник с химическим оружием, сообщил Владимир Рогов. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции России в Запорожской области при помощи беспилотника с химическим оружием. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «ВСУ попытались применить химвещество против наших бойцов на Запорожском направлении — пострадал один военный», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что на передовую были доставлены комплекты химзащиты. Ранее Рогов заявлял, что ВСУ начали формировать резервы для наступления на Запорожскую область. Он также отмечал, что украинские военные могут начать наступление на запорожском направлении в день смерти Адольфа Гитлера — 30 апреля, сообщает RT. Однако запорожского направления нет в озвученном заявлении о начале контрнаступления ВСУ замминистром обороны Украины Анной Маляр. По ее словам, оно происходит на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции России в Запорожской области при помощи беспилотника с химическим оружием. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «ВСУ попытались применить химвещество против наших бойцов на Запорожском направлении — пострадал один военный», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что на передовую были доставлены комплекты химзащиты. Ранее Рогов заявлял, что ВСУ начали формировать резервы для наступления на Запорожскую область. Он также отмечал, что украинские военные могут начать наступление на запорожском направлении в день смерти Адольфа Гитлера — 30 апреля, сообщает RT. Однако запорожского направления нет в озвученном заявлении о начале контрнаступления ВСУ замминистром обороны Украины Анной Маляр. По ее словам, оно происходит на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях.