Мэрия Нижневартовска оправдалась за контракт по сносу нерасселенных домов

Власти Нижневартовска заявили, что контракт позволит оперативно снести дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) объяснили заключение муниципального контракта на снос домов, жители которых оспаривают расселение, заботой о безопасности горожан. В пресс-службе мэрии журналисту URA.RU сообщили, что включение этих зданий в контракт позволит снести их оперативно, а также избежать поджога и вандализма.

«Жилые дома, предполагаемые к сносу в рамках данного контракта, планируются к расселению. Включение их в контракт позволит оперативно провести работы по сносу, что в свою очередь исключит возможность их поджога и иных случаев вандализма», — прокомментировали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что снос домов предполагается после направления подрядчику разрешения на их ликвидацию. На сайте госзакупок появились подробности о подрядной организации, которая будет проводить снос. Согласно данным аукциона, это микропредприятие — ООО «Стандарт-НВ», которое также заключило с управлением капитального строительства Нижневартовска муниципальные контракты по отсыпке микрорайона 3-П в старой части города и расширению городского кладбища.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска заключили контракт на снос аварийного жилья, собственники которого отказываются переезжать и судятся с мэрией. Подрядчик снизил цену контракта с 4,68 млн рублей до 2,7 млн рублей.