20 апреля 2023

Жители райцентра в Пермском крае смогут сдавать анализы на автовокзале

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория по забору анализов может открыться в неиспользуемых помещениях автовокзала Фото:

У жителей поселка Октябрьский Пермского края появится возможность сдавать анализы в здании автовокзала. Местные власти рассчитывают на открытии лаборатории по забору анализов в неиспользуемых помещениях здания. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Октябрьского округа (ранее — район) Георгий Поезжаев.

«Состоялась встреча с представителем „МедЛабЭкспресс“, которому предложено рассмотреть возможность открытия филиала в здании (той его части, которая сейчас не используется) автовокзала. Ждем ответа от руководства „МедЛабЭкспресс“, надеемся, что он будет положительным», — написал Поезжаев.

Жители Октябрьского поддержали предложение открыть лабораторию в здании автовокзала. В комментариях к посту главы округа они написали, что сейчас вынуждены ездить в соседнюю Чернушку либо Пермь, чтобы сдавать анализы.

ООО «МедЛабЭкспресс» зарегистрировано в Перми в 2006 год, филиалы расположены в Кунгуре, Кудымкаре, Чернушке, Чайковском, Добрянке, Соликамске, Березниках и других населенных пунктах региона. Компания предлагает более 800 видов лабораторных исследований, указано на ее сайте. В период пандемии (2020-21 годы) «МедЛабЭкспресс» удалось значительно увеличить выручку, а чистая прибыль юрлица по сравнению с 2019 годом выросла за этот период на 165%.

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У жителей поселка Октябрьский Пермского края появится возможность сдавать анализы в здании автовокзала. Местные власти рассчитывают на открытии лаборатории по забору анализов в неиспользуемых помещениях здания. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Октябрьского округа (ранее — район) Георгий Поезжаев. «Состоялась встреча с представителем „МедЛабЭкспресс“, которому предложено рассмотреть возможность открытия филиала в здании (той его части, которая сейчас не используется) автовокзала. Ждем ответа от руководства „МедЛабЭкспресс“, надеемся, что он будет положительным», — написал Поезжаев. Жители Октябрьского поддержали предложение открыть лабораторию в здании автовокзала. В комментариях к посту главы округа они написали, что сейчас вынуждены ездить в соседнюю Чернушку либо Пермь, чтобы сдавать анализы. ООО «МедЛабЭкспресс» зарегистрировано в Перми в 2006 год, филиалы расположены в Кунгуре, Кудымкаре, Чернушке, Чайковском, Добрянке, Соликамске, Березниках и других населенных пунктах региона. Компания предлагает более 800 видов лабораторных исследований, указано на ее сайте. В период пандемии (2020-21 годы) «МедЛабЭкспресс» удалось значительно увеличить выручку, а чистая прибыль юрлица по сравнению с 2019 годом выросла за этот период на 165%.
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