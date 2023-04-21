Обвиненный в педофилии свердловский учитель раскрыл детали преступления

Обвиненный в педофилии свердловский учитель отрицает, что шантажировал учениц
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
В Талице учителя обвиняют в сексуальных связях с ученицами Фото:

Обвиненный в педофилии учитель из Талицы (Свердловская область) отрицает, что шантажировал учениц. По его словам, сексуальная связь была по обоюдному согласию.

«Она [ученица] мне просто нравилась, все было добровольно, никто не заставлял. А шантаж — это была часть несерьезной игры. В переписке все есть, просто сейчас из меня делают какого-то маньяка, хотя кроме своих девочек я ни с кем не общался. А выставляют так, как будто в школе ходил и лапал всех подряд», — рассказал бывший педагог «Четвертому каналу».

Мужчина подтвердил, что после расставания с в 2021 году с одной из учениц у него начался роман с другой 14-летней школьницей. Сейчас он находится под домашним арестом. Его обвиняют по шести эпизодам — изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. О преступлениях учителя рассказала одна из его жертв, приревновавшая учителя к новой пассии.

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Обвиненный в педофилии учитель из Талицы (Свердловская область) отрицает, что шантажировал учениц. По его словам, сексуальная связь была по обоюдному согласию. «Она [ученица] мне просто нравилась, все было добровольно, никто не заставлял. А шантаж — это была часть несерьезной игры. В переписке все есть, просто сейчас из меня делают какого-то маньяка, хотя кроме своих девочек я ни с кем не общался. А выставляют так, как будто в школе ходил и лапал всех подряд», — рассказал бывший педагог «Четвертому каналу». Мужчина подтвердил, что после расставания с в 2021 году с одной из учениц у него начался роман с другой 14-летней школьницей. Сейчас он находится под домашним арестом. Его обвиняют по шести эпизодам — изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. О преступлениях учителя рассказала одна из его жертв, приревновавшая учителя к новой пассии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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