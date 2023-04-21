Обвиненный в педофилии свердловский учитель раскрыл детали преступления

Обвиненный в педофилии свердловский учитель отрицает, что шантажировал учениц

21 апреля 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

В Талице учителя обвиняют в сексуальных связях с ученицами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обвиненный в педофилии учитель из Талицы (Свердловская область) отрицает, что шантажировал учениц. По его словам, сексуальная связь была по обоюдному согласию. «Она [ученица] мне просто нравилась, все было добровольно, никто не заставлял. А шантаж — это была часть несерьезной игры. В переписке все есть, просто сейчас из меня делают какого-то маньяка, хотя кроме своих девочек я ни с кем не общался. А выставляют так, как будто в школе ходил и лапал всех подряд», — рассказал бывший педагог «Четвертому каналу». Мужчина подтвердил, что после расставания с в 2021 году с одной из учениц у него начался роман с другой 14-летней школьницей. Сейчас он находится под домашним арестом. Его обвиняют по шести эпизодам — изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. О преступлениях учителя рассказала одна из его жертв, приревновавшая учителя к новой пассии.

Обвиненный в педофилии учитель из Талицы (Свердловская область) отрицает, что шантажировал учениц. По его словам, сексуальная связь была по обоюдному согласию. «Она [ученица] мне просто нравилась, все было добровольно, никто не заставлял. А шантаж — это была часть несерьезной игры. В переписке все есть, просто сейчас из меня делают какого-то маньяка, хотя кроме своих девочек я ни с кем не общался. А выставляют так, как будто в школе ходил и лапал всех подряд», — рассказал бывший педагог «Четвертому каналу». Мужчина подтвердил, что после расставания с в 2021 году с одной из учениц у него начался роман с другой 14-летней школьницей. Сейчас он находится под домашним арестом. Его обвиняют по шести эпизодам — изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. О преступлениях учителя рассказала одна из его жертв, приревновавшая учителя к новой пассии.