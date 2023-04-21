Захарова высмеяла новый закон Зеленского об экзамене для получения гражданства Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского о введении экзаменов для получения гражданства Украины. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Круто. Учитывая, сколько раз и как меняли на Украине „конституцию“, претенденты на гражданство должны обладать искусственным интеллектом. А вообще неплохо было бы все это транслировать онлайн. Представляю в красках, какой будет цирк», —
Ранее Зеленский подписал законопроект об обязательном введении экзамена на знание Конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства. В конце марта проект был принят украинским парламентом, передает RT.
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