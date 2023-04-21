Захарова высмеяла новый закон Зеленского об экзамене для получения гражданства Украины

22 апреля 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что претенденты на гражданство Украины должны обладать искусственным интеллектом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского о введении экзаменов для получения гражданства Украины. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Круто. Учитывая, сколько раз и как меняли на Украине „конституцию“, претенденты на гражданство должны обладать искусственным интеллектом. А вообще неплохо было бы все это транслировать онлайн. Представляю в красках, какой будет цирк», — пишет Захарова в соцсети. Ранее Зеленский подписал законопроект об обязательном введении экзамена на знание Конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства. В конце марта проект был принят украинским парламентом, передает RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского о введении экзаменов для получения гражданства Украины. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Круто. Учитывая, сколько раз и как меняли на Украине „конституцию“, претенденты на гражданство должны обладать искусственным интеллектом. А вообще неплохо было бы все это транслировать онлайн. Представляю в красках, какой будет цирк», — пишет Захарова в соцсети. Ранее Зеленский подписал законопроект об обязательном введении экзамена на знание Конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства. В конце марта проект был принят украинским парламентом, передает RT.