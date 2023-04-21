21 апреля 2023

Захарова высмеяла новый закон Зеленского об экзамене для получения гражданства Украины

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что претенденты на гражданство Украины должны обладать искусственным интеллектом Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского о введении экзаменов для получения гражданства Украины. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Круто. Учитывая, сколько раз и как меняли на Украине „конституцию“, претенденты на гражданство должны обладать искусственным интеллектом. А вообще неплохо было бы все это транслировать онлайн. Представляю в красках, какой будет цирк», — пишет Захарова в соцсети.

Ранее Зеленский подписал законопроект об обязательном введении экзамена на знание Конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства. В конце марта проект был принят украинским парламентом, передает RT.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского о введении экзаменов для получения гражданства Украины. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Круто. Учитывая, сколько раз и как меняли на Украине „конституцию“, претенденты на гражданство должны обладать искусственным интеллектом. А вообще неплохо было бы все это транслировать онлайн. Представляю в красках, какой будет цирк», — пишет Захарова в соцсети. Ранее Зеленский подписал законопроект об обязательном введении экзамена на знание Конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства. В конце марта проект был принят украинским парламентом, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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