Мужчины с мутацией в генах BRCA попали в группу риска по нескольким видам рака

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Данных мало из-за того, что мужчин тестируют в 10 раз реже женщин
Данных мало из-за того, что мужчин тестируют в 10 раз реже женщин Фото:

У носителей патогенных вариантов BRCA1 и BRCA2 (гены, связанные с предрасположенностью к раку молочной железы) мужского пола с большой долей вероятности может развиться рак простаты и поджелудочной железы. К такому выводу пришли американские ученые.

«У носителей BRCA1 риск рака простаты возрастает в 3,8 раза, при BRCA2 — до 8,6 раза. Эти мутации также повышают вероятность метастаз. У носителей BRCA1 в 1,9 раза чаще диагностируют рак поджелудочной железы, при BRCA2 риск возрастает в 3-7,8 раза. После 50 лет вероятность заболевания кратно возрастает», — указано в исследовании ученых, которое опубликовано журналом JAMA Oncology.

При этом рак груди среди мужчин остается довольно редким явлением. Но BRCA2 повышает риск заболеть от семи до девяти процентов, BRCA1 — только до 1,2 процента.

Ранне о неожиданном способе лечения рака рассказали ученые из Кембриджского университета и Института биомедицинских наук Тринити. Для этого, по их словам, нужен электрический ток. А США был разработан метод, позволяющий выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. По мнению доктора Викаса Приньи, появление изменений на языке может сигнализировать о раке.

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У носителей патогенных вариантов BRCA1 и BRCA2 (гены, связанные с предрасположенностью к раку молочной железы) мужского пола с большой долей вероятности может развиться рак простаты и поджелудочной железы. К такому выводу пришли американские ученые. «У носителей BRCA1 риск рака простаты возрастает в 3,8 раза, при BRCA2 — до 8,6 раза. Эти мутации также повышают вероятность метастаз. У носителей BRCA1 в 1,9 раза чаще диагностируют рак поджелудочной железы, при BRCA2 риск возрастает в 3-7,8 раза. После 50 лет вероятность заболевания кратно возрастает», — указано в исследовании ученых, которое опубликовано журналом JAMA Oncology. При этом рак груди среди мужчин остается довольно редким явлением. Но BRCA2 повышает риск заболеть от семи до девяти процентов, BRCA1 — только до 1,2 процента. Ранне о неожиданном способе лечения рака рассказали ученые из Кембриджского университета и Института биомедицинских наук Тринити. Для этого, по их словам, нужен электрический ток. А США был разработан метод, позволяющий выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. По мнению доктора Викаса Приньи, появление изменений на языке может сигнализировать о раке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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