Мужчины с мутацией в генах BRCA попали в группу риска по нескольким видам рака

У носителей патогенных вариантов BRCA1 и BRCA2 (гены, связанные с предрасположенностью к раку молочной железы) мужского пола с большой долей вероятности может развиться рак простаты и поджелудочной железы. К такому выводу пришли американские ученые.
«У носителей BRCA1 риск рака простаты возрастает в 3,8 раза, при BRCA2 — до 8,6 раза. Эти мутации также повышают вероятность метастаз. У носителей BRCA1 в 1,9 раза чаще диагностируют рак поджелудочной железы, при BRCA2 риск возрастает в 3-7,8 раза. После 50 лет вероятность заболевания кратно возрастает», — указано в исследовании ученых, которое опубликовано журналом JAMA Oncology.
При этом рак груди среди мужчин остается довольно редким явлением. Но BRCA2 повышает риск заболеть от семи до девяти процентов, BRCA1 — только до 1,2 процента.
Ранне о неожиданном способе лечения рака рассказали ученые из Кембриджского университета и Института биомедицинских наук Тринити. Для этого, по их словам, нужен электрический ток. А США был разработан метод, позволяющий выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. По мнению доктора Викаса Приньи, появление изменений на языке может сигнализировать о раке.
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