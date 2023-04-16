Минтранс откроет в ЯНАО базы для запуска дронов

17 апреля 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Базы откроются в пяти городах ЯНАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ выбран в качестве пилотного региона в новом проекте Минтранса по запуску крупных баз для дронов в 2024 году. Информация об этом содержится в паспорте федерального проекта ведомства. «Минтранс подготовил паспорт федерального проекта, посвященного развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности полетов беспилотных авиационных систем. Министерство выбрало первые девять населенных пунктов, аэродромы которых будут оснащены «унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения для обеспечения полетов БВС (Беспилотных воздушных систем — прим. URA.RU). Среди них Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари (Ямало-Ненецкий автономный округ)», — передают «Известия» со ссылкой на документ Минтранса. Помимо ЯНАО, еще четыре базы откроется на Чукотке. Выбор сделан в пользу данных регионов из-за низкой плотности населения и интенсивности полетов. С 2025 по 2030 годы планируется расширять программу и открывать базы для дронов в других регионах. В ХМАО внедрение проекта запланировано в 2025 году. Ранее сообщалось, что российские конструкторы «Спектр Инженеринг» создали наземный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронированной техники. Он представляет собой устойчивую платформу, способную нести пять килограмм взрывчатки и способен двигаться на расстояние до пяти километров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ямало-Ненецкий автономный округ выбран в качестве пилотного региона в новом проекте Минтранса по запуску крупных баз для дронов в 2024 году. Информация об этом содержится в паспорте федерального проекта ведомства. «Минтранс подготовил паспорт федерального проекта, посвященного развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности полетов беспилотных авиационных систем. Министерство выбрало первые девять населенных пунктов, аэродромы которых будут оснащены «унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения для обеспечения полетов БВС (Беспилотных воздушных систем — прим. URA.RU). Среди них Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари (Ямало-Ненецкий автономный округ)», — передают «Известия» со ссылкой на документ Минтранса. Помимо ЯНАО, еще четыре базы откроется на Чукотке. Выбор сделан в пользу данных регионов из-за низкой плотности населения и интенсивности полетов. С 2025 по 2030 годы планируется расширять программу и открывать базы для дронов в других регионах. В ХМАО внедрение проекта запланировано в 2025 году. Ранее сообщалось, что российские конструкторы «Спектр Инженеринг» создали наземный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронированной техники. Он представляет собой устойчивую платформу, способную нести пять килограмм взрывчатки и способен двигаться на расстояние до пяти километров.