В Челябинской области проезд для ветеранов в дни празднования Победы будет бесплатным

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Клипарт. Магнитогорск, медали, трость в руке, крупным планом, ветеран вов
Для ветеранов с 6 по 10 мая проезд в автобусах и пригородных поездах будет бесплатным Фото:

В Челябинской области с 6 по 10 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне для участников и инвалидов проезд будет бесплатным. Льгота в эти пять дней распространяется и на их сопровождающих, сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«В дни празднования Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (ВОВ). Бесплатным проезд будет и для сопровождающих ветеранов лиц», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что проезд будет бесплатным при предъявлении подтверждающих документов. Льгота будет распространяться при покупке билетов на пригородные поезда, скоростной поезд «Ласточка» и в городских автобусах.

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В Челябинской области с 6 по 10 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне для участников и инвалидов проезд будет бесплатным. Льгота в эти пять дней распространяется и на их сопровождающих, сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «В дни празднования Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (ВОВ). Бесплатным проезд будет и для сопровождающих ветеранов лиц», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что проезд будет бесплатным при предъявлении подтверждающих документов. Льгота будет распространяться при покупке билетов на пригородные поезда, скоростной поезд «Ласточка» и в городских автобусах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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