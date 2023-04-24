В Челябинской области проезд для ветеранов в дни празднования Победы будет бесплатным

Для ветеранов с 6 по 10 мая проезд в автобусах и пригородных поездах будет бесплатным Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области с 6 по 10 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне для участников и инвалидов проезд будет бесплатным. Льгота в эти пять дней распространяется и на их сопровождающих, сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«В дни празднования Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (ВОВ). Бесплатным проезд будет и для сопровождающих ветеранов лиц», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что проезд будет бесплатным при предъявлении подтверждающих документов. Льгота будет распространяться при покупке билетов на пригородные поезда, скоростной поезд «Ласточка» и в городских автобусах.