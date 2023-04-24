Челябинец выиграл лотерею с суперпризом в 32 млн рублей

Новоиспеченный миллионер еще не оформил выигрыш
Участник лотереи из Челябинской области выиграл суперприз в игре «Все или ничего». Сумма выигрыша составила 32 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».
«25 апреля 2023 года в лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 31 850 100 рублей. Удача оказалась на стороне участника 74748-го тиража из Челябинской области», — заявили в пресс-службе компании.
В компании утверждают, что новоиспеченный миллионер еще не оформил выигрыш в лотерейном центре. Известно, что победитель купил билет на 10 тиражей подряд за тысячу рублей в мобильном приложении.
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