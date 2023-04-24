Челябинец выиграл лотерею с суперпризом в 32 млн рублей

25 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Новоиспеченный миллионер еще не оформил выигрыш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участник лотереи из Челябинской области выиграл суперприз в игре «Все или ничего». Сумма выигрыша составила 32 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «25 апреля 2023 года в лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 31 850 100 рублей. Удача оказалась на стороне участника 74748-го тиража из Челябинской области», — заявили в пресс-службе компании. В компании утверждают, что новоиспеченный миллионер еще не оформил выигрыш в лотерейном центре. Известно, что победитель купил билет на 10 тиражей подряд за тысячу рублей в мобильном приложении.

Участник лотереи из Челябинской области выиграл суперприз в игре «Все или ничего». Сумма выигрыша составила 32 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «25 апреля 2023 года в лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 31 850 100 рублей. Удача оказалась на стороне участника 74748-го тиража из Челябинской области», — заявили в пресс-службе компании. В компании утверждают, что новоиспеченный миллионер еще не оформил выигрыш в лотерейном центре. Известно, что победитель купил билет на 10 тиражей подряд за тысячу рублей в мобильном приложении.