24 апреля 2023

ФАС уличила ритейлера из ХМАО в завышении цен Ozon и DNS ради промоакции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ФАС уличил ритейлера из ХМАО в завышении цен конкурентов ради промоакции Фото:

Федеральная антимонопольная служба уличила магазин бытовой техники «Техноград» в Пойковском (Нефтеюганский район) в недостоверной рекламе. Ритейлер сравнил свои цены со стоимостью товаров в Ozon и DNS ради промоакции, завысив цены конкурентов, сообщили URA.RU в ведомстве.

«В магазине проходила акция и проводилось сравнение цен с другими магазинами [Ozon и DNS] — была указана их стоимость за товар. Однако на тот момент, когда поступила жалоба, цены не соответствовали настоящим, соответственно реклама была недостоверной», — пояснили журналисту агентства в пресс-службе ведомства.

ФАС выдал ритейлеру предупреждение. Теперь в магазине должны прекратить некорректное сравнение цен.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заподозрила Utair в завышении цен на билеты в ХМАО. Клиент авиакомпании пожаловался на подорожание билетов почти в три раза.

Ритейлера уличили в недостоверной рекламе
Ритейлера уличили в недостоверной рекламе
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Федеральная антимонопольная служба уличила магазин бытовой техники «Техноград» в Пойковском (Нефтеюганский район) в недостоверной рекламе. Ритейлер сравнил свои цены со стоимостью товаров в Ozon и DNS ради промоакции, завысив цены конкурентов, сообщили URA.RU в ведомстве. «В магазине проходила акция и проводилось сравнение цен с другими магазинами [Ozon и DNS] — была указана их стоимость за товар. Однако на тот момент, когда поступила жалоба, цены не соответствовали настоящим, соответственно реклама была недостоверной», — пояснили журналисту агентства в пресс-службе ведомства. ФАС выдал ритейлеру предупреждение. Теперь в магазине должны прекратить некорректное сравнение цен. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заподозрила Utair в завышении цен на билеты в ХМАО. Клиент авиакомпании пожаловался на подорожание билетов почти в три раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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