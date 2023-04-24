Федеральная антимонопольная служба уличила магазин бытовой техники «Техноград» в Пойковском (Нефтеюганский район) в недостоверной рекламе. Ритейлер сравнил свои цены со стоимостью товаров в Ozon и DNS ради промоакции, завысив цены конкурентов, сообщили URA.RU в ведомстве.
«В магазине проходила акция и проводилось сравнение цен с другими магазинами [Ozon и DNS] — была указана их стоимость за товар. Однако на тот момент, когда поступила жалоба, цены не соответствовали настоящим, соответственно реклама была недостоверной», — пояснили журналисту агентства в пресс-службе ведомства.
ФАС выдал ритейлеру предупреждение. Теперь в магазине должны прекратить некорректное сравнение цен.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заподозрила Utair в завышении цен на билеты в ХМАО. Клиент авиакомпании пожаловался на подорожание билетов почти в три раза.
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