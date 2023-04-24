ФАС уличила ритейлера из ХМАО в завышении цен Ozon и DNS ради промоакции. Фото

25 апреля 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

ФАС уличил ритейлера из ХМАО в завышении цен конкурентов ради промоакции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба уличила магазин бытовой техники «Техноград» в Пойковском (Нефтеюганский район) в недостоверной рекламе. Ритейлер сравнил свои цены со стоимостью товаров в Ozon и DNS ради промоакции, завысив цены конкурентов, сообщили URA.RU в ведомстве. «В магазине проходила акция и проводилось сравнение цен с другими магазинами [Ozon и DNS] — была указана их стоимость за товар. Однако на тот момент, когда поступила жалоба, цены не соответствовали настоящим, соответственно реклама была недостоверной», — пояснили журналисту агентства в пресс-службе ведомства. ФАС выдал ритейлеру предупреждение. Теперь в магазине должны прекратить некорректное сравнение цен. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заподозрила Utair в завышении цен на билеты в ХМАО. Клиент авиакомпании пожаловался на подорожание билетов почти в три раза. Ритейлера уличили в недостоверной рекламе Фото: ФАС по ХМАО

Федеральная антимонопольная служба уличила магазин бытовой техники «Техноград» в Пойковском (Нефтеюганский район) в недостоверной рекламе. Ритейлер сравнил свои цены со стоимостью товаров в Ozon и DNS ради промоакции, завысив цены конкурентов, сообщили URA.RU в ведомстве. «В магазине проходила акция и проводилось сравнение цен с другими магазинами [Ozon и DNS] — была указана их стоимость за товар. Однако на тот момент, когда поступила жалоба, цены не соответствовали настоящим, соответственно реклама была недостоверной», — пояснили журналисту агентства в пресс-службе ведомства. ФАС выдал ритейлеру предупреждение. Теперь в магазине должны прекратить некорректное сравнение цен. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС заподозрила Utair в завышении цен на билеты в ХМАО. Клиент авиакомпании пожаловался на подорожание билетов почти в три раза.