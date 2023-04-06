ФАС заподозрила Utair в завышении цен на билеты в ХМАО

06 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Клиент пожаловался в ФАС на тройное подорожание билетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО управление ФАС заподозрило Utair в завышении цен на билеты по маршруту «Ханты-Мансийск — Тюмень, Тюмень-Ханты-Мансийск». На сайте ведомства указано, что клиент авиакомпании пожаловался на подорожание билетов почти в три раза. «В Ханты-Мансийское УФАС поступило заявление от гражданина на увеличение стоимости авиабилета по тарифу „минимум“ по маршруту „Ханты-Мансийск — Тюмень, Тюмень-Ханты-Мансийск“ с 3 225 рублей до 8 885 рублей. Управление, проанализировав поступившее заявление и документы, представленные авиакомпанией, обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства», — указано в публикации. По данным ведомства, Utair пояснила рост стоимости билетов тем, что направление не вошло в перечень субсидируемых маршрутов на 2023 год, из-за чего «стоимость авиабилетов авиакомпанией установлена по коммерческому принципу, что в дальнейшем привело к росту цен на авиабилеты». Решение будет принято после рассмотрения дела. ФАС назначила разбирательство на 17 мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что ФАС приостановила в ХМАО строительство налоговой. Стоимость контракта составляла почти миллиард рублей.

В ХМАО управление ФАС заподозрило Utair в завышении цен на билеты по маршруту «Ханты-Мансийск — Тюмень, Тюмень-Ханты-Мансийск». На сайте ведомства указано, что клиент авиакомпании пожаловался на подорожание билетов почти в три раза. «В Ханты-Мансийское УФАС поступило заявление от гражданина на увеличение стоимости авиабилета по тарифу „минимум“ по маршруту „Ханты-Мансийск — Тюмень, Тюмень-Ханты-Мансийск“ с 3 225 рублей до 8 885 рублей. Управление, проанализировав поступившее заявление и документы, представленные авиакомпанией, обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства», — указано в публикации. По данным ведомства, Utair пояснила рост стоимости билетов тем, что направление не вошло в перечень субсидируемых маршрутов на 2023 год, из-за чего «стоимость авиабилетов авиакомпанией установлена по коммерческому принципу, что в дальнейшем привело к росту цен на авиабилеты». Решение будет принято после рассмотрения дела. ФАС назначила разбирательство на 17 мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что ФАС приостановила в ХМАО строительство налоговой. Стоимость контракта составляла почти миллиард рублей.